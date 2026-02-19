Así puedes usar ChatGPT como identificador de llamadas gratis; te alerta de estafas

¿Te ha pasado que ves un número extraño en la pantalla de tu móvil y no sabes si contestar? Ya no tienes que jugártela ni vivir con la duda de quién está al otro lado. Olvídate de las aplicaciones tradicionales que invaden tu privacidad; ahora tú puedes transformar a ChatGPT en tu guardaespaldas personal para identificar llamadas y mensajes sospechosos en cuestión de segundos.

Esta nueva función surge gracias a la integración de Malwarebytes dentro del ecosistema de OpenAI, permitiéndote revisar si ese número que te marca es legítimo o si se trata de un intento de fraude.

Lo mejor de todo es que esta herramienta es completamente gratuita y está disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone. No importa si usas la versión libre de ChatGPT o las opciones de pago como Plus o Team, el acceso está abierto para que protejas tu tranquilidad.



¿Cómo activar identificador de llamadas con ChatGPT?

Para poner a marchar este sistema en tu dispositivo, el proceso es sumamente sencillo. Primero, debes entrar a la sección de aplicaciones dentro de tu app de ChatGPT, buscar la ficha de Malwarebytes y seleccionar la opción ‘Conectar’.



Una vez que hayas aceptado la integración, solo tienes que abrir un chat nuevo y escribir el símbolo de arroba (@). Al hacerlo, se desplegará un menú con las herramientas compatibles; solo escribe la letra "M", selecciona Malwarebytes y listo, ya tienes el poder de la detección en tus manos.

Cuando recibas una llamada de procedencia dudosa, simplemente copia el número y pégalo en el chat donde activaste la herramienta. En un instante, el sistema consultará su base de datos para decirte la ubicación del número, si otros usuarios lo han reportado o si es seguro hablar.

Incluso, según reporta el medio Semana, esta IA también es capaz de analizar enlaces acortados y correos electrónicos, dándote una guía clara para que no entres en sitios que puedan comprometer tu seguridad.

Pero la inteligencia artificial no solo se queda en esta función directa. El propio ChatGPT recomienda un kit de herramientas esenciales para que tu celular sea una fortaleza.

Entre estas sugerencias, tú deberías considerar instalar Truecaller, que funciona filtrando mensajes de texto con enlaces peligrosos y bloqueando a personas que solo buscan engañarte.

También se menciona la importancia de usar gestores de contraseñas como 1Password para que tus claves nunca sean el punto débil de tu vida digital.

Si por alguna razón llegas a ser víctima de un engaño, recuerda que en países como Colombia existen rutas claras para actuar.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, debes presentar una denuncia formal, ya sea escrita o verbal, donde detalles los hechos y motivos que demuestren el engaño.

Es vital que esta declaración se haga bajo juramento y que menciones si ya pusiste la situación en conocimiento de otra autoridad.

La tecnología avanza, pero los métodos de terceras personas para intentar confundirte también. Por eso, tener herramientas como un antivirus (Avast o Kaspersky) y autenticadores de dos pasos (Google o Microsoft Authenticator) se vuelve obligatorio para que nadie acceda a tus cuentas personales sin tu permiso.

Con ChatGPT y estas apps recomendadas, tú tienes el control total de quién entra en tu espacio digital y quién se queda fuera de tu pantalla.

