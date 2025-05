Le pidió el divorcio a su esposo porque ChatGPT le dijo que la engañaba; le leyó el café

En Grecia, una peculiar historia ha acaparado la atención de las redes sociales y los medios de comunicación, una mujer decidió terminar su matrimonio luego de una supuesta lectura de taza de café realizada por ChatGPT. Recientemente se dio a conocer queusar esta herramienta en exceso podría tener serias consecuencias.

La insólita situación comenzó como un juego en redes sociales, pero terminó en una solicitud de divorcio. La esposa, entusiasta de las tendencias digitales y prácticas místicas, quiso probar una moda viral, sin saber que existen cinco cosas que jamás debes decirle a ChatGPT.

Últimamente está en tendencia subir fotos de los restos de café en su taza para que la inteligencia artificial los interpretara como si fuera una sesión de tasseografía, el arte de leer el futuro en los residuos del café. Lo que parecía ser una broma inocente, se convirtió en la chispa que encendió un conflicto conyugal.

Al analizar la taza de su esposo, ChatGPT “detectó” la presencia de una mujer joven, con la inicial “E”, vinculada sentimentalmente a él. El supuesto mensaje indicaba que una relación extramarital estaba por comenzar y que dicha mujer intentaría romper su hogar.

Aunque el hombre se tomó el resultado como una simple ocurrencia sin importancia, su esposa reaccionó con total seriedad: lo echó de casa, les contó a sus hijos que se separarían y procedió a iniciar el trámite de divorcio.

Qué dijo el esposo de la mujer que pidió a Chat GPT que le leyera el café

El esposo, sorprendido por la reacción de su pareja, habló con un programa de televisión griego llamado To Proino, donde expresó su desconcierto. “Me pareció una tontería, me reí... pero ella lo tomó como una verdad absoluta. De un momento a otro me dijo que me fuera y luego me llamó su abogado”, declaró.

Publicidad

Pero esta no es la primera vez que la mujer toma decisiones importantes basadas en señales esotéricas. Según su esposo, en el pasado también estuvo a punto de dejarlo por una predicción astrológica que no se cumplió. A pesar de ello, su creencia en este tipo de prácticas siguió intacta.

¿Puede la Inteligencia Artificial provocar un divorcio?

El caso ha generado polémica no solo por lo inusual del motivo de la separación, sino también por el uso de herramientas tecnológicas en decisiones personales. El abogado del esposo subrayó que no existe fundamento legal en acusaciones basadas en una lectura digital de posos de café.

Publicidad

“Mi cliente es inocente y merece que se respete el debido proceso”, declaró al medio Greek City Times.

Por otro lado, especialistas en tasseografía tradicional cuestionaron la validez de esta lectura. Afirmaron que una interpretación seria implica observar más elementos que una simple imagen, como la textura del café, los remolinos y hasta el platillo en el que se sirve.

Mientras el proceso legal avanza, el caso sigue dando de qué hablar en redes, donde muchos se preguntan hasta qué punto puede influir la inteligencia artificial en nuestras vidas más íntimas.