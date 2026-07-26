Meta lanzó una advertencia a los usuarios de WhatsApp: este error podría dejarte sin tu cuenta

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, por lo que cualquier cambio en sus políticas suele llamar la atención de millones de usuarios. Además de incorporar nuevas funciones de privacidad y seguridad, Meta también mantiene reglas de uso que buscan proteger la información personal y evitar riesgos dentro de la plataforma.

Precisamente, la compañía recordó una de las normas que todos los usuarios deben cumplir si quieren conservar su cuenta activa. Aunque muchas personas recurren a herramientas externas para acceder a funciones adicionales, Meta advirtió que esa práctica puede traer consecuencias importantes, incluida la suspensión temporal o permanente del servicio.

WhatsApp: la regla de Meta que debes cumplir para evitar que suspendan tu cuenta

La principal recomendación de Meta es utilizar únicamente la versión oficial de WhatsApp, descargada desde las tiendas autorizadas para dispositivos Android o iPhone. La empresa reiteró que las aplicaciones desarrolladas por terceros, como las versiones modificadas de la plataforma, incumplen las Condiciones del servicio y pueden poner en riesgo tanto la seguridad de la información como la continuidad de la cuenta.

Entre las aplicaciones no oficiales más conocidas se encuentra WhatsApp Plus, una versión que promete herramientas de personalización y funciones adicionales que no están disponibles en la aplicación original. Sin embargo, Meta insiste en que este tipo de programas no cuenta con su respaldo ni con las mismas garantías de seguridad.

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La compañía explicó que estas aplicaciones pueden exponer la información personal de los usuarios porque no es posible verificar cómo manejan los datos ni qué medidas de protección implementan. Además, algunas versiones modificadas podrían incluir software malicioso o facilitar el acceso de terceros a conversaciones, archivos y otra información almacenada en el dispositivo.

Otro de los riesgos es que quienes utilicen este tipo de herramientas podrían recibir una suspensión temporal mientras migran a la aplicación oficial. En algunos casos, si el incumplimiento persiste o se detectan nuevas infracciones, Meta también podría aplicar un bloqueo definitivo de la cuenta, impidiendo el acceso a los chats y demás funciones asociadas al número telefónico.

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La empresa también recordó que muchas de las funciones que antes solo ofrecían las versiones modificadas han sido incorporadas gradualmente a la aplicación oficial mediante actualizaciones. Por ello, recomienda evitar cualquier software desarrollado por terceros y mantener siempre instalada la versión más reciente de WhatsApp desde los canales autorizados.

Si quieres proteger tu cuenta, lo más recomendable es descargar WhatsApp únicamente desde Google Play o la App Store, activar herramientas de seguridad como la verificación en dos pasos y evitar compartir códigos de acceso o información confidencial con otras personas. Estas medidas reducen el riesgo de perder el acceso a la cuenta y ayudan a mantener protegidos tus datos personales.