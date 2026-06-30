Adolescente ‘therian’ acabó con la vida de sus papás; compartió fotos por WhatsApp

Una adolescente de 15 años fue detenida tras ser señalada como la presunta responsable de la muerte de sus padres, Johan y Mathilda, ambos de 53 años, además de herir a la mascota de la familia. Los hechos ocurrieron en el barrio de Meerstad, ubicado en el municipio de Groningen, en los Países Bajos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves 18 de junio. Según las investigaciones preliminares, la menor habría atacado a sus progenitores mientras estos dormían en su vivienda.

Puedes leer: Falleció hijo de reconocido futbolista de selección del Mundial 2026; ¿lo alcanzará a despedir?



Vecinos del sector relataron haber escuchado fuertes ruidos durante el operativo policial en el que se produjo el hallazgo de los cuerpos y la aprehensión de la joven. Johan, el padre, fue visto por última vez con vida la noche anterior al crimen, cuando paseaba al perro de la familia, un labrador blanco.



Tras el ataque, el animal fue trasladado en una ambulancia de animales con heridas de arma blanca; su estado de salud actual no ha sido confirmado. De igual forma, se conoció que tras cometer los crímenes, la adolescente presuntamente compartió fotografías de los cuerpos con sus compañeros del Liceo Vocacional Montessori a través de redes sociales.

Los estudiantes que tuvieron acceso a las imágenes describieron escenas donde se observaba a las víctimas con los ojos abiertos, sangre y la presencia de un cuchillo.

Ante esta situación, la alcaldesa de Groningen, Roelin Kamminga, solicitó a la ciudadanía no compartir los registros de las víctimas ni de la menor para no entorpecer el proceso judicial y por respeto a la privacidad.

Publicidad

Adolescente ‘therian’ acabó con la vida de sus papás; compartió fotos de lo ocurrido Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Por qué sospechan de su identidad cómo ‘therian’?

Publicidad

Compañeros de clase y allegados informaron a medios locales que la joven enfrentaba problemas de identidad y recientemente había comenzado a identificarse como "therian", una tendencia en la que personas se identifican con seres no humanos, en este caso, un perro.

Puedes leer: Supuesto ritual en Venezuela quedó grabado antes del terremoto: “¡Que tiemble la tierra!”

Testigos indicaron que la menor solía asistir al colegio con cola, orejas postizas y guantes, además de emitir ladridos o sentarse en las mesas haciendo ruidos de animales.

Una amiga de la imputada comentó que había advertido al colegio sobre su comportamiento inusual, pero que la institución manifestó que los profesores no podían intervenir si la joven no deseaba hablar del tema.

La organización Names de Familie, en representación de los allegados de Johan y Mathilda, emitió un comunicado expresando su profundo dolor ante lo sucedido. Por su parte, la justicia neerlandesa decretó que la adolescente permanezca bajo custodia durante un periodo inicial de 14 a 15 días para continuar con la recopilación de antecedentes.