Supuesto ritual en Venezuela quedó grabado antes del terremoto: “¡Que tiemble la tierra!”

Un video grabado durante una celebración de San Juan en Venezuela volvió a tomar fuerza en redes sociales luego del devastador doble terremoto registrado el pasado 24 de junio de 2026.

Las imágenes muestran a un grupo de personas participando en un rito de santería mientras se escucha con claridad la frase: “¡Que tiemble la tierra!”.

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La grabación comenzó a compartirse masivamente debido a la coincidencia con los movimientos telúricos que golpearon al país y rápidamente generó miles de comentarios.

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Mientras algunos aseguraban que la coincidencia era sorprendente, otros insistieron en que no debía relacionarse una celebración religiosa con un fenómeno natural que tiene una explicación científica ampliamente estudiada.

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Lo cierto es que, hasta el momento, no existe ninguna evidencia que establezca un vínculo entre la ceremonia registrada en el video y los terremotos ocurridos en Venezuela.

Expertos recuerdan que los sismos son procesos naturales originados por el movimiento de las placas tectónicas y que este tipo de eventos no pueden asociarse con rituales, expresiones o manifestaciones culturales.

Terremoto en Venezuela: Rescatan bebé en La Guaira tras sismo /Foto: AFP /redes sociales

El video abrió un intenso debate en redes sociales

Aunque la grabación no es nueva, comenzó a circular nuevamente después de la emergencia que estremeció al país. Esa coincidencia fue suficiente para que miles de usuarios empezaran a compartir el contenido acompañado de diferentes comentarios y teorías.

Al mismo tiempo, muchas personas hicieron un llamado a mantener la calma y evitar sacar conclusiones sin respaldo. También recordaron la importancia de verificar el contexto de los videos antes de relacionarlos con hechos de gran impacto como el ocurrido en Venezuela.

Diversos usuarios señalaron que las tradiciones religiosas forman parte de la identidad cultural de muchas comunidades y que no deben ser señaladas como responsables de acontecimientos naturales para los cuales existen explicaciones científicas.

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El balance oficial sigue siendo devastador

De acuerdo con la información oficial divulgada por las autoridades y reportes de la agencia AFP, el balance del doble terremoto ocurrido el 24 de junio de 2026 asciende a 920 personas fallecidas, más de 3.360 heridos y al menos 50.000 desaparecidos.

La magnitud del desastre ha movilizado equipos de rescate nacionales e internacionales, que permanecen trabajando entre los escombros con la esperanza de localizar sobrevivientes.

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Los reportes indican que los dos movimientos telúricos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia. El primero alcanzó una magnitud de 7.2 y el segundo fue de 7.5, convirtiéndose en uno de los episodios sísmicos más fuertes registrados en el país durante el último siglo.

Entre las zonas más afectadas aparece el estado costero de La Guaira, donde numerosos edificios sufrieron graves daños estructurales. En el norte de Caracas, sectores como Altamira y Los Palos Grandes también registraron múltiples colapsos de construcciones residenciales y hoteles, complicando las labores de rescate.

