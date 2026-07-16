Imágenes hermosas de la Virgen de Carmen con oraciones, para enviar por WhatsApp

Cada 16 de julio, millones de católicos en Colombia y otros países conmemoran el Día de la Virgen del Carmen, una de las advocaciones marianas más veneradas por los creyentes. La fecha reúne celebraciones religiosas, novenas, procesiones y actos de fe, especialmente entre quienes consideran a esta virgen como protectora de los viajeros, conductores, transportadores y miembros de la Fuerza Pública.

En Colombia, la devoción hacia la Virgen del Carmen va más allá de su intercesión por los conductores, quienes le rinden una oración especial de protección a vehículos y quienes los conducen, por lo que los fieles creyentes también le piden favores con otras intenciones como la salud, los hijos, la liberación de ataduras y males, y hasta milagros por favores imposibles.

Oraciones a la Virgen del Carmen

Oración a la Virgen del Carmen; súplica para tiempos difíciles Foto: Creada por La Kalle con apoyo de Gemini

Súplica y oración por la salud, dirigida a la Virgen del Monte Carmelo. Pide el poder de sanación para superar cualquier mal y enfermedad. Foto: Creada por La Kalle con apoyo de Gemini

Súplica y oración de liberación a la Virgen del Monte Carmelo. Pide el poder de su Santo Escapulario para romper cadenas, miedos y ataduras que aprisionan el corazón. Foto: Creada por La Kalle con apoyo de Gemini

Oración a la Virgen del Carmen; acción de gracias Creada por La Kalle con apoyo de Gemini

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Oración a la Virgen del Carmen para pedir por los hijos Foto: Creada por La Kalle con apoyo de Gemini

Súplica y oración a la Virgen del Monte Carmelo. Pide el poder de su Santo Escapulario para solucionar un caso que parece imposible. Foto: Creada por La Kalle con apoyo de Gemini

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Oración a la Virgen del Carmen para proteger mi vehículo Creada por La Kalle con apoyo de Gemini

Súplica y oración de liberación a la Virgen del Monte Carmelo. Pide el poder de su Santo Escapulario para romper cadenas, miedos y ataduras que aprisionan el corazón. Foto: Creada por La Kalle con apoyo de Gemini

¿Quién es la Virgen del Carmen?

La Virgen del Carmen es una advocación de la Virgen María vinculada a la Orden de los Carmelitas. Su origen se remonta al Monte Carmelo, en Tierra Santa (actual Israel), donde un grupo de ermitaños comenzó a rendir culto a María durante la Edad Media.

Según la tradición católica, el 16 de julio de 1251 la Virgen se apareció a san Simón Stock, superior de la Orden Carmelita, y le entregó el escapulario como signo de protección espiritual y compromiso con la fe cristiana.

Desde entonces, esta advocación se expandió por distintos países y se convirtió en una de las más importantes dentro de la Iglesia católica.

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Una devoción profundamente arraigada en Colombia

La celebración de la Virgen del Carmen continúa siendo una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de Colombia. Cada año, miles de personas participan en procesiones, misas y caravanas de vehículos para expresar su gratitud o elevar nuevas peticiones.

Para muchos creyentes, esta fecha representa una oportunidad para renovar la fe, pedir milagros, protección para sus familias y recordar la importancia de conducir con responsabilidad, solidaridad y respeto por la vida.