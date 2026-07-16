Novena a la Virgen del Carmen para casos urgentes y desesperados; cómo pedir un milagro

La Virgen del Carmen es considerada la madre de Dios y de los pecadores, actuando como una especial protectora de todos aquellos que visten su sagrado Escapulario. Sus devotos la ven como un medio poderoso de consuelo y un amparo amoroso que guía hacia la salvación del alma.

Al realizar esta novena se buscan intenciones muy específicas: por ejemplo, es común que los camioneros y conductores pidan protección en sus rutas; otros devotos la rezan para solicitar consuelo o el perdón de los pecados.

Además, muchos fieles ofrecen estas oraciones por la salvación de las almas del purgatorio. Del mismo modo, numerosos creyentes recurren a esta plegaria para pedir milagros urgentes y ayuda en situaciones de gran dificultad o desesperación de la vida cotidiana.



¿Cómo rezar la novena a la Virgen del Carmen?

Para rezar la novena, debes seguir un orden diario que incluye el acto de contrición, la oración general y la oración específica de cada día, terminando siempre con la petición de la gracia que deseas obtener. Aquí tienes el texto completo para tu devoción:



La devoción a la Virgen del Carmen y el uso del Santo Escapulario prometen la protección en vida y la salvación de las almas del purgatorio Foto: Gemini

Oraciones para todos los días

Acto de Contrición:

"Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra Majestad Soberana... te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A Ti te reconozco por mi Dios y mi Señor... te pido me concedas benignamente el perdón. Pésame, Dios mío, de haberos ofendido, por ser Vos quien sois... Propongo firmemente... nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos... Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura alabe a la santísima Virgen... y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en este Novena pido".

Oración Inicial:

"Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial Protectora de los que visten tu sagrado Escapulario... te suplico me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta Novena". (Rezar tres avemarías).

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Oraciones diarias (Día 1 al 9)

Día Primero: ¡Oh! Virgen del Carmen, María Santísima, que fuiste figurada en aquella nubecilla que el gran Profeta de Dios, Elías, vio levantarse del Mar... te ruego, Señora, me alcances de su majestad copiosas lluvias de auxilios, para que mi alma lleve abundantes frutos de virtudes.

¡Oh! Virgen del Carmen, María Santísima, que fuiste figurada en aquella nubecilla que el gran Profeta de Dios, Elías, vio levantarse del Mar... te ruego, Señora, me alcances de su majestad copiosas lluvias de auxilios, para que mi alma lleve abundantes frutos de virtudes. Día Segundo: Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que por tu singular amor a los Carmelitas los favoreciste con tu familiar trato y dulces coloquios... te ruego, Señora, me asistas con especial protección, alcanzándome de tu bendito Hijo Jesús luz para conocer su infinita bondad y amarle con toda mi alma.

Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que por tu singular amor a los Carmelitas los favoreciste con tu familiar trato y dulces coloquios... te ruego, Señora, me asistas con especial protección, alcanzándome de tu bendito Hijo Jesús luz para conocer su infinita bondad y amarle con toda mi alma. Día Tercero : Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que te dignaste admitir con singular amor el obsequio filial de los Carmelitas, que... fueron los primeros que en tu honor edificaron un templo en el Monte Carmelo... Te ruego, Señora, me alcances sea mi alma templo vivo de la Majestad de Dios.

: Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que te dignaste admitir con singular amor el obsequio filial de los Carmelitas, que... fueron los primeros que en tu honor edificaron un templo en el Monte Carmelo... Te ruego, Señora, me alcances sea mi alma templo vivo de la Majestad de Dios. Día Cuarto: Oh Virgen del Carmen María Santísima, que para mostrar tu especialísimo amor a los Carmelitas los honraste con el dulce nombre de hijos y hermanos tuyos... ruégote, Señora, me mires como amorosa Madre y me alcances el que te imite.

Oh Virgen del Carmen María Santísima, que para mostrar tu especialísimo amor a los Carmelitas los honraste con el dulce nombre de hijos y hermanos tuyos... ruégote, Señora, me mires como amorosa Madre y me alcances el que te imite. Día Quinto: Oh Virgen del Carmen María Santísima, que para defender a los Carmelitas tus hijos cuando se trataba de extinguir la devoción del Carmen... mandaste al Sumo Pontífice Honorio II que recibiese dignamente... ruégote me defiendas de todos mis enemigos del cuerpo y del alma.

Oh Virgen del Carmen María Santísima, que para defender a los Carmelitas tus hijos cuando se trataba de extinguir la devoción del Carmen... mandaste al Sumo Pontífice Honorio II que recibiese dignamente... ruégote me defiendas de todos mis enemigos del cuerpo y del alma. Día Sexto: Oh Virgen del Carmen María Santísima, que para señalar a los Carmelitas por especiales hijos tuyos, los enriqueciste con la singular prenda del Sagrado Escapulario... ruégote Señora me alcances que lo ejecute yo así siempre.

Oh Virgen del Carmen María Santísima, que para señalar a los Carmelitas por especiales hijos tuyos, los enriqueciste con la singular prenda del Sagrado Escapulario... ruégote Señora me alcances que lo ejecute yo así siempre. Día Séptimo: Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que diste en tu Santo Escapulario... un escudo tan fuerte que nos defendiese de todos los peligros de este mundo y de las asechanzas del demonio... ruégote Señora me seas defensora poderosa en esta mortal vida.

Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que diste en tu Santo Escapulario... un escudo tan fuerte que nos defendiese de todos los peligros de este mundo y de las asechanzas del demonio... ruégote Señora me seas defensora poderosa en esta mortal vida. Día Octavo: Oh! Virgen del Carmen, María Santísima, que ofreciste tu especial asistencia a la hora de la muerte a todos los que devotamente visten tu Santo Escapulario... ruégote me asistas, me ampares y me consueles en la hora de la muerte.

Oh! Virgen del Carmen, María Santísima, que ofreciste tu especial asistencia a la hora de la muerte a todos los que devotamente visten tu Santo Escapulario... ruégote me asistas, me ampares y me consueles en la hora de la muerte. Día Noveno: Oh! Virgen del Carmen, María Santísima, que extendiendo tu mano a favor de los carmelitas aún después de la muerte... consuelas sus almas cuando están en el purgatorio... ruégote Señora me alcances de la Majestad Divina que cumpla yo con las obligaciones del cristiano.

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¿Cuál es el origen de la devoción a la Virgen del Carmen?

La devoción tiene sus raíces en la figura del profeta Elías, quien vio una nubecilla levantarse del mar para fecundar la tierra, lo cual simbolizó la purísima fecundidad de María.

Los Carmelitas fueron los primeros en edificar un templo en su honor en el Monte Carmelo, donde concurrían a darle culto. Más tarde, la Virgen entregó el Escapulario a San Simón Stock como una insignia de protección y una señal de que sus hijos serían defendidos contra el "incendio infernal".

