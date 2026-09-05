La función del celular que deberías desactivar antes de salir de casa; podrían estafarte

Cuando un celular sale de un entorno controlado, comienza a conectarse con diferentes redes y dispositivos desconocidos, lo que puede aumentar la exposición a riesgos de seguridad.

El uso diario de los celulares en el trabajo, el transporte público o los centros comerciales expone a los usuarios a diferentes amenazas digitales una vez que abandonan la seguridad de sus hogares.

En espacios públicos, los dispositivos móviles pueden interactuar con redes, conexiones y otros equipos desconocidos. De acuerdo con especialistas en tecnología, mantener activas determinadas funciones inalámbricas puede aumentar la superficie de exposición y facilitar que ciberdelincuentes intenten aprovechar vulnerabilidades para acceder a información personal.



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Herramientas cotidianas como el Wi-Fi, la ubicación y el Bluetooth resultan útiles para realizar diferentes tareas. Sin embargo, mantenerlas activas de manera permanente puede incrementar la exposición del dispositivo, especialmente cuando existen configuraciones de seguridad deficientes o el sistema operativo no está actualizado.

Los atacantes pueden aprovechar factores como vulnerabilidades conocidas, software desactualizado o configuraciones de seguridad inadecuadas para intentar acceder a un dispositivo.

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En caso de que se produzca un acceso no autorizado, la información almacenada en el celular podría quedar expuesta. Entre los datos de interés para los delincuentes se encuentran contactos, correos electrónicos, mensajes y otra información personal.

¿Cuál es la amenaza vinculada con el Bluetooth de los celulares?

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Una de las amenazas relacionadas con esta tecnología es el bluesnarfing. Según la firma especializada en ciberseguridad McAfee, se trata de un tipo de ataque que aprovecha vulnerabilidades de las conexiones Bluetooth para intentar acceder sin autorización a información almacenada en un dispositivo.

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Las consecuencias pueden ir más allá de la pérdida de privacidad. Si un atacante consigue obtener tu información personal, estos datos podrían utilizarse posteriormente en intentos de suplantación de identidad, fraude o acceso no autorizado a otras cuentas.

Recomendaciones para reducir los riesgos en tu celular

Para disminuir la exposición a este tipo de amenazas, los especialistas recomiendan adoptar algunas medidas preventivas, especialmente cuando el dispositivo se utiliza en espacios públicos:

Desactivar el Bluetooth cuando no se esté utilizando.

Configurar el dispositivo para que no sea visible o detectable por equipos desconocidos, cuando esta opción esté disponible.

Vincular nuevos accesorios únicamente en lugares privados y de confianza.

Rechazar solicitudes de conexión provenientes de dispositivos que no se reconozcan.

Utilizar códigos PIN seguros y evitar combinaciones predecibles como “1234” o “0000”.

Mantener actualizado el sistema operativo y el firmware del teléfono para corregir vulnerabilidades de seguridad conocidas.



Adoptar estos hábitos puede ayudar a reducir la superficie de exposición del celular y dificultar que los ciberdelincuentes aprovechen posibles vulnerabilidades o descuidos en la configuración del dispositivo.