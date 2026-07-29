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La Kalle  / Abandono de niños

Abandono de niños

Abandono de niños

La Policía de Bogotá encontró a una niña que a través de mensajes en papeles pidió auxilio ya que estaba encerrada sola en la casa.
Bogotá

Estos son los mensajes que escribió en papelitos niña de 7 años encerrada en casa en Bogotá

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