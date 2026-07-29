Hombre descubre que su esposa estaba embarazada y encuentra cinco bebés muertos en casa

Las autoridades francesas arrestaron este miércoles una mujer de 32 años tras el hallazgo de los restos de cinco bebés en el interior de su vivienda, ubicada en la localidad de Orange, en el sureste de Francia.

Toco ocurrió el pasado domingo, cuando la mujer dio a luz en su casa. Un equipo médico acudió a la vivienda para asistir el parto y, durante la intervención, descubrió los cuerpos de los recién nacidos. Posteriormente, fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.

Puedes leer: Reconocida tiktoker murió a manos de su esposo; había dejado una confesión en video



Según el reporte oficial, el hombre encontró en varias cajas los restos óseos de cuatro recién nacidos y el cuerpo de un quinto bebé. Ante los investigadores aseguró que solo había advertido el embarazo más reciente de su compañera de forma "tardía" y que desconocía la existencia de posibles gestaciones anteriores. Tras rendir declaración, quedó en libertad.



La detención de la mujer se produjo este miércoles, cuando abandonaba el hospital. Medios locales como Le Parisien y La Provence informaron que permanecía bajo custodia médica hasta que se hizo efectiva la medida judicial.

Actualmente, los investigadores adelantan diligencias periciales y forenses para establecer la cronología de los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrieron las gestaciones y las muertes de los recién nacidos.

Publicidad

¿Qué más se conoció de la mujer que tenía cinco cuerpos de bebés en su casa?

La pareja tiene otros dos hijos, de 8 y 9 años, quienes asisten a una escuela primaria del sector. Tras conocerse el caso, la justicia francesa activó un protocolo de protección para los menores.

Publicidad

Las autoridades ordenaron la acogida provisional del bebé nacido el pasado domingo con el fin de garantizar su protección y seguimiento médico. Asimismo, notificaron a los servicios sociales para evaluar la situación de los otros dos niños y hacer el correspondiente acompañamiento.

Puedes leer: Bebé murió tras permanecer ocho horas dentro del transporte de una guardería

Habitantes de Orange manifestaron su sorpresa por lo ocurrido y describieron a la familia como "gente encantadora" y "normal", sin que, según ellos, existieran señales visibles de conflictos o situaciones inusuales.

Los vecinos también señalaron que la mujer acostumbraba recoger a sus hijos en la escuela para almorzar con ellos, mientras su pareja salía a trabajar todos los días.

La justicia francesa indicó que este tipo de casos suele estar asociado, en algunos expedientes judiciales, con cuadros de negación del embarazo o alteraciones del discernimiento. No obstante, las autoridades aún no han determinado si esas circunstancias están presentes en esta investigación.

Publicidad

Como antecedente, en 2015 Dominique Cottrez fue condenada a nueve años de prisión en Francia por la muerte de ocho de sus hijos recién nacidos. En ese proceso, la justicia reconoció que la acusada presentaba una alteración del discernimiento.