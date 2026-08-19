Ordenan retirar famosas paletas de hielo del mercado; tendrían vidrios

Las autoridades emitieron una alerta para los consumidores debido al retiro de varias paletas de hielo por la posible presencia de trozos de vidrio en su interior.

La medida involucra determinadas unidades y requiere revisar los empaques antes de consumir cualquier producto que coincida con los datos señalados.

Hasta el momento, no se reportan lesiones ni enfermedades relacionadas con el producto. Sin embargo, la recomendación es revisar los paquetes que se encuentren en el congelador y comprobar el número de lote y el código UPC para identificar si corresponden a las unidades incluidas en la alerta.



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¿Qué paletas de hielo fueron retiradas y en qué país?

El retiro de las paletas de hielo ocurre en Estados Unidos y corresponde a productos de Dreyer's Grand Ice Cream, específicamente de la marca Outshine. La compañía retiró cajas de seis barras de 2.5 onzas pertenecientes a cinco sabores: fresa, uva, sandía, cereza negra y mandarina.

La alerta no incluye todas las presentaciones de Outshine. Por esta razón, los consumidores deben comprobar los datos impresos en cada empaque antes de determinar si una caja está incluida. Los códigos UPC permiten diferenciar los productos señalados de las demás variedades de la marca.

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Lista de productos afectados:



Outshine Strawberry Fruit Bars: fresa, paquete de 6 barras de 2.5 oz. UPC 041548610047.

fresa, paquete de 6 barras de 2.5 oz. UPC 041548610047. Outshine Grape Fruit Bars: uva, paquete de 6 barras de 2.5 oz. UPC 041548244044.

uva, paquete de 6 barras de 2.5 oz. UPC 041548244044. Outshine Watermelon Fruit Bars: sandía, paquete de 6 barras de 2.5 oz. UPC 041548413624.

sandía, paquete de 6 barras de 2.5 oz. UPC 041548413624. Outshine Black Cherry Bars: cereza negra, paquete de 6 barras de 2.5 oz. UPC 041548000121.

cereza negra, paquete de 6 barras de 2.5 oz. UPC 041548000121. Outshine Tangerine Fruit Bars: mandarina, paquete de 6 barras de 2.5 oz. UPC 041548612041.

¿Cuáles son los lotes de paletas de hielo afectadas?

Para facilitar la revisión del empaque, estos son los lotes incluidos en el retiro, organizados por sabor, código y fecha indicada:

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Fresa (Outshine Strawberry Fruit Bars)



LLA616903, LLA617003 y LLA617103 — fecha preferente: 30 de septiembre de 2027.

30 de septiembre de 2027. LLA617203 a LLA617503 — fecha preferente: 30 de septiembre de 2027.

30 de septiembre de 2027. LLA620303 a LLA621203 — fecha preferente: octubre de 2027.

octubre de 2027. LLA621303 a LLA621603 — fecha preferente: 30 de noviembre de 2027.

Uva (Outshine Grape Fruit Bars)



LLA616803 y LLA616903 — fecha preferente: 30 de septiembre de 2027.

30 de septiembre de 2027. LLA619703 a LLA620303 — fecha preferente: octubre de 2027.

Sandía (Outshine Watermelon Fruit Bars)



LLA617603 a LLA618103 — fecha de vencimiento: junio de 2027.

junio de 2027. LLA618203 a LLA619503 — fecha preferente: julio de 2027.

Cereza negra (Outshine Black Cherry Bars)



LLA618503 a LLA619003 — fecha de vencimiento: julio de 2027.

Mandarina (Outshine Tangerine Fruit Bars)



LLA619603 y LLA619703 — fecha de consumo límite: 31 de octubre de 2027.

¿Qué hacer si tiene una paleta de hielo incluida en el retiro?

Si una caja coincide con alguno de los sabores, códigos UPC y lotes señalados, la recomendación es no consumir las paletas. La posible presencia de vidrio puede representar un riesgo para quienes ingieran el producto, por lo que primero se debe comprobar la información del empaque.

Las unidades afectadas pueden desecharse o llevarse al establecimiento donde fueron compradas para solicitar un reembolso. La devolución no depende de que la persona presente algún problema después de consumir el producto.

La empresa también dispone de canales oficiales de comunicación para atender inquietudes relacionadas con el retiro. La revisión de los lotes permite identificar las unidades incluidas en la alerta y diferenciarlas de las demás presentaciones que no forman parte de la medida.