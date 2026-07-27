Reconocida tiktoker murió a manos de su esposo; había dejado una confesión en video

El caso de Sara Gilson, una reconocida creadora de contenido de 43 años en Oklahoma, ha generado gran atención internacional tras los hechos ocurridos en la ciudad de Owasso.

De acuerdo con los reportes oficiales, Gilson murió el pasado 23 de julio en un hecho violento ocurrido dentro de su vivienda, en el que también falleció su esposo, de quien se encontraba en proceso de divorcio, Jeremiah "Shawn" Duffey, de 48 años.

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Las autoridades acudieron al inmueble alrededor de las 11:15 p. m., luego de recibir una llamada de emergencia realizada por un menor de edad que se encontraba en el lugar. Al llegar, los agentes del Departamento de Policía de Owasso encontraron a la pareja sin signos vitales, ambos con heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

Según la información preliminar de las autoridades, Duffey habría disparado contra Gilson y posteriormente se habría quitado la vida. La investigación continúa para esclarecer completamente las circunstancias de lo ocurrido.

Foto de Sara Gilson y su pareja Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Por qué Sara Gilson denunció a su esposo?

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Semanas antes de este desenlace, la actividad de Sara Gilson en plataformas como TikTok había llamado la atención. El 11 de julio, la creadora de contenido publicó un video en el que, siguiendo una tendencia viral, aseguró haber descubierto que su esposo presuntamente estaba involucrado en conductas delictivas contra menores de edad.

En la publicación, Gilson manifestó que quería dejar constancia de lo ocurrido ante la posibilidad de que su historia llegara a conocerse públicamente debido a la gravedad de los hechos que denunciaba.

El historial judicial de la pareja también evidencia antecedentes de conflictos. El 10 de junio, Sara Gilson solicitó y obtuvo una orden de protección de emergencia contra Duffey.

La medida obligaba al hombre a abandonar la vivienda que compartían y a mantenerse a una distancia mínima de 30 metros de la mujer. Según los documentos judiciales, Gilson sustentó la solicitud al señalar que su esposo tenía acceso a armas de fuego y había expresado intenciones de hacerse daño después de que ella lo confrontara.

De forma paralela, la madre de una adolescente de 15 años también interpuso una orden de protección contra Duffey ese mismo día. De acuerdo con la denuncia, la menor, quien hacía parte de un equipo de baloncesto entrenado por él, habría sido víctima de contactos físicos inapropiados y de ofrecimientos de dinero para que no revelara lo sucedido.

Sara Gilson era conocida en redes sociales por compartir contenido sobre belleza y estilo de vida, además de su trabajo como estilista profesional. Tras su fallecimiento, familiares y allegados iniciaron una campaña de recaudación de fondos para apoyar a sus dos hijos.