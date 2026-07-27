Pareja de Camila Potosí revela los últimos momentos de la joven antes de su desaparición

Cristián, pareja de Camila Potosí, la joven de 21 años hallada sin vida en la vía a La Buitrera, rompió el silencio en el videopódcast Conducta Delictiva para relatar los hechos que rodearon la desaparición de la mujer y hablar sobre el avance de la búsqueda de la bebé que le fue extraída del vientre.

Según contó, conocía a Camila Potosí desde hacía varios años porque era amiga de su hermana. Tiempo después iniciaron una relación sentimental y descubrieron el embarazo de manera inesperada, luego de que ella sufriera un leve accidente de tránsito en motocicleta y acudiera a una revisión médica.

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Sobre el inicio de su relación, el joven recordó: "Desde el principio que nos miramos había química, es como si nos conociéramos hace mucho tiempo". A pesar de las complicaciones iniciales del embarazo, entre ellas un hematoma que obligó a Camila a guardar reposo, ambos se preparaban para la llegada de la bebé.



Como parte de ese proceso, María Camila asistía a cursos prenatales cerca de su vivienda. Cristián recordó cómo recibió la noticia del embarazo: "Pensé que tenía que pensar en dos personas más, tenía que ser más maduro. Dije que tuviéramos el bebé y que sea lo que Dios quiera".

¿Cómo fueron las últimas horas de Camila Potosí?

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El 16 de julio, día de la desaparición, Cristián dejó a María Camila en la casa de un familiar. Horas más tarde, ella le informó que una "amiga" la había recogido en una motocicleta para realizar una diligencia.

Sin embargo, el joven aseguró que nunca había escuchado hablar de esa mujer. Según explicó, la presunta implicada afirmó conocer a Camila desde hacía dos meses, algo que, asegura, ella jamás le comentó. "Camila Potosí siempre me mostraba las mujeres que iban al curso, era muy curiosa. Nunca me dijo que tenía una amiga. En nuestra relación nos contábamos todo", afirmó.

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Tras perder contacto con la joven, la familia confrontó a la mujer que aparece en las cámaras de seguridad trasladando a la víctima. Sobre ese encuentro, Cristián aseguró que la sospechosa mostraba una actitud nerviosa. "Ella decía que estaba nerviosa porque sentía que todos la estábamos atacando con preguntas", recordó.

Asimismo, afirmó que la versión de la mujer cambió en varias oportunidades durante la conversación. "A medida que iban pasando las cosas, o iba hablando más nerviosa, como que cambiaba ciertas cosas. Ahí fue cuando nosotros dijimos: 'Ella tiene que saber algo'", señaló.

¿Cómo reaccionó la pareja de Camila Potosí al encontrar el cuerpo?

El cuerpo de María Camila fue encontrado el 20 de junio a orillas del río Meléndez. Cristián estuvo presente durante el levantamiento realizado por el CTI y describió ese momento como "una escena bastante devastadora".

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El joven relató que logró reconocer a su pareja por sus cejas, sus tatuajes y el vestido que llevaba puesto. También confesó el impacto emocional que le produjo verla en esas condiciones.

El padre de Camila Potosí entregó nuevos detalles sobre los hechos previos a la desaparición Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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Respecto a la bebé, explicó que inicialmente conservó la esperanza al observar el cuerpo de Camila. "Lo miré infladito (el vientre)... al ver la barriga cómo estaba, pues yo dije: 'Tiene que estar ahí'. Pero ya yo dejé de verla, porque no era capaz", expresó.

Sin embargo, posteriormente las autoridades confirmaron que la menor había sido extraída del vientre de la joven. Mientras avanzan las investigaciones, la familia y la comunidad de Cali mantienen la esperanza de encontrar con vida a la recién nacida.