Aparece fachada que uso sospechosa por muerte de Camila Potosí; era beneficiaria

El hallazgo del cuerpo sin vida de Camila Potosí, el pasado 20 de julio, a un costado del río Meléndez, en la vía hacia el corregimiento de La Buitrera, en Cali, dio paso a una investigación que ha revelado una presunta red de engaños atribuida a la principal sospechosa del caso.

Las autoridades identificaron a Yulieth Angulo como la persona que conducía la motocicleta en la que la víctima fue vista por última vez, hacia las 4:00 p. m. del día de su desaparición.

Durante las pesquisas, los investigadores también establecieron que tanto Camila como Yulieth eran beneficiarias de la Secretaría de Bienestar Social de Cali. Nigeria Rentería, secretaria de la entidad, confirmó que ambas participaban en una estrategia de atención y acompañamiento dirigida a madres gestantes y lactantes.



De acuerdo con las autoridades, este vínculo previo habría facilitado el contacto entre la víctima y la principal sospechosa en el marco de los programas y controles brindados por el Distrito.



La investigación también indica que Yulieth Angulo habría utilizado un supuesto embarazo como fachada para engañar a su entorno. Carlos Rincón, expareja de la mujer, aseguró en declaraciones a las autoridades que ella ya había fingido dos embarazos anteriormente.

Según su testimonio, en la primera ocasión afirmó haber perdido al bebé. En el episodio más reciente, incluso organizó una reunión de revelación de género para sostener el engaño ante familiares y personas cercanas.

Rincón también señaló que Yulieth evitaba que él la acompañara a los supuestos controles prenatales, argumentando que siempre coincidían con su horario laboral, lo que, según él, impedía que descubriera que todo hacía parte de una mentira.

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Sospechosa del caso de Camila Potosí habría fingido embarazo

¿Qué más se conoció de Yulieth Angulo?

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La propia familia de la sospechosa fue clave para su vinculación al proceso judicial. Yamileth Zamorano, suegra de Yulieth, relató que, tras observar con detenimiento los videos de las cámaras de seguridad que comenzaron a circular en redes sociales, lograron identificarla como la conductora de la motocicleta en la que se movilizaba María Camila antes de su desaparición.

Tras ese hallazgo, sus familiares la confrontaron y posteriormente la trasladaron hasta la estación de Policía de Meléndez para que entregara su versión de los hechos.

Asimismo, allegados a la sospechosa aseguraron haber observado comportamientos inusuales después de la desaparición de la joven. Según sus relatos, Yulieth fue vista ocultando una toalla en el solar de su vivienda y también se reportó la desaparición de una chancla que su pareja había notado previamente en ese lugar.

El caso fue asumido por la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación. Una de las principales líneas de investigación busca establecer qué ocurrió con el bebé, luego de que los análisis forenses determinaran que el menor no se encontraba en el vientre de María Camila al momento del hallazgo, pese a que la joven tenía ocho meses de gestación.

Última imagen de Camila Potosí antes de morir / FOTO: Compuesta - Tomadas de redes sociales

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Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Fiscalía continúa verificando los hechos y reconstruyendo la línea de tiempo del caso para esclarecer las circunstancias de la muerte de Camila Potosí y determinar las responsabilidades correspondientes.