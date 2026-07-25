Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
VELADA DEL AÑO 6
IDENTIDAD SPARK AZUL
NUEVA CANCIÓN DE KAROL G

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Aparece fachada que uso sospechosa por muerte de Camila Potosí; era beneficiaria

Aparece fachada que uso sospechosa por muerte de Camila Potosí; era beneficiaria

Las autoridades de Cali confirmaron que la joven de 21 años y la mujer que se movilizaba en la motocicleta tenían un vínculo previo.

Montaje muestra a Yulieth Angulo y a Camila Potosí en motocicleta y en un recuadro a la joven de 21 años
Investigaciones sobre la muerte de Camila Potosí revelan información sobre la sospechosa, las fachadas utilizadas
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes de redes sociales y Funeral de María Camila Potosí
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

El hallazgo del cuerpo sin vida de Camila Potosí, el pasado 20 de julio, a un costado del río Meléndez, en la vía hacia el corregimiento de La Buitrera, en Cali, dio paso a una investigación que ha revelado una presunta red de engaños atribuida a la principal sospechosa del caso.

Las autoridades identificaron a Yulieth Angulo como la persona que conducía la motocicleta en la que la víctima fue vista por última vez, hacia las 4:00 p. m. del día de su desaparición.

Durante las pesquisas, los investigadores también establecieron que tanto Camila como Yulieth eran beneficiarias de la Secretaría de Bienestar Social de Cali. Nigeria Rentería, secretaria de la entidad, confirmó que ambas participaban en una estrategia de atención y acompañamiento dirigida a madres gestantes y lactantes.

De acuerdo con las autoridades, este vínculo previo habría facilitado el contacto entre la víctima y la principal sospechosa en el marco de los programas y controles brindados por el Distrito.

Te puede interesar

Mujer que transportó a María Camila Potosí en moto se contradice en su versión
Judiciales

Revelan versión de la motociclista que transportó a Camila Potosí; dijo dónde la dejó

María Camila Potosí acudió a una cita médica el 16 de julio, día en que desapareció.
Judiciales

Camila Potosí sí fue a una cita médica prenatal el día que desapareció: ¿estaba sola?

La investigación también indica que Yulieth Angulo habría utilizado un supuesto embarazo como fachada para engañar a su entorno. Carlos Rincón, expareja de la mujer, aseguró en declaraciones a las autoridades que ella ya había fingido dos embarazos anteriormente.

Según su testimonio, en la primera ocasión afirmó haber perdido al bebé. En el episodio más reciente, incluso organizó una reunión de revelación de género para sostener el engaño ante familiares y personas cercanas.

Rincón también señaló que Yulieth evitaba que él la acompañara a los supuestos controles prenatales, argumentando que siempre coincidían con su horario laboral, lo que, según él, impedía que descubriera que todo hacía parte de una mentira.

Publicidad

Sospechosa del caso de Camila Potosí habría fingido embarazo
Sospechosa del caso de Camila Potosí habría fingido embarazo

¿Qué más se conoció de Yulieth Angulo?

Publicidad

La propia familia de la sospechosa fue clave para su vinculación al proceso judicial. Yamileth Zamorano, suegra de Yulieth, relató que, tras observar con detenimiento los videos de las cámaras de seguridad que comenzaron a circular en redes sociales, lograron identificarla como la conductora de la motocicleta en la que se movilizaba María Camila antes de su desaparición.

Tras ese hallazgo, sus familiares la confrontaron y posteriormente la trasladaron hasta la estación de Policía de Meléndez para que entregara su versión de los hechos.

Asimismo, allegados a la sospechosa aseguraron haber observado comportamientos inusuales después de la desaparición de la joven. Según sus relatos, Yulieth fue vista ocultando una toalla en el solar de su vivienda y también se reportó la desaparición de una chancla que su pareja había notado previamente en ese lugar.

Te puede interesar

Collage muestra a Yulieth y a Camila Potosí en una motocicleta, y al otro lado una foto de la joven de 21 años
Judiciales

Revelan identidad de la motociclista que llevó a Camila Potosí; así fue como se conocieron

Montaje visual que muestra a la izquierda una motocicleta estacionada junto al andén de una calle y a la derecha un recuadro superpuesto con la fotografía de Camila Potosí
Judiciales

Giro en el caso de Camila Potosí: estas son las dos hipótesis que investigan las autoridades

El caso fue asumido por la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación. Una de las principales líneas de investigación busca establecer qué ocurrió con el bebé, luego de que los análisis forenses determinaran que el menor no se encontraba en el vientre de María Camila al momento del hallazgo, pese a que la joven tenía ocho meses de gestación.

Última imagen de Camila Potosí antes de morir
Última imagen de Camila Potosí antes de morir
/ FOTO: Compuesta - Tomadas de redes sociales

Publicidad

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Fiscalía continúa verificando los hechos y reconstruyendo la línea de tiempo del caso para esclarecer las circunstancias de la muerte de Camila Potosí y determinar las responsabilidades correspondientes.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Maria Camila Potosí

Cali

Muerte de mujer