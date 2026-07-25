VIDEO: hombre de 105 años se lanzó en paracaídas para celebrar su cumpleaños

Spurgeon Carlson, un veterano de la Marina de los Estados Unidos que prestó servicio durante la Segunda Guerra Mundial, celebró su cumpleaños número 105 con un salto en paracaídas.

La actividad se realizó en la localidad de Barre, en el estado de Nueva York, donde Carlson efectuó un salto en modalidad tándem junto a un instructor profesional. El reto hacía parte de una lista de experiencias que el veterano quería cumplir.

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El descenso fue presenciado por familiares, amigos y habitantes de la comunidad, quienes se reunieron para acompañarlo y celebrar la hazaña.



De acuerdo con reportes de ABC News y 13 WHAM ABC, el salto se desarrolló sin inconvenientes y concluyó con éxito. Tras aterrizar entre aplausos, Carlson expresó su alegría por haber cumplido uno de sus mayores deseos.

En declaraciones posteriores, el veterano aseguró que sintió muy poco miedo durante la experiencia, pues era una actividad que siempre había querido realizar.

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¿Qué más se conoció de Spurgeon Carlson?

Según contó su hija mayor, Mickey McAvoy, la idea de lanzarse en paracaídas no surgió de forma improvisada. Aunque algunos familiares dudaban de que finalmente abordara el avión, Carlson nunca cambió de opinión y mantuvo firme su decisión.

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El momento quedó registrado en video y posteriormente fue compartido en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

Esta no es la primera celebración poco convencional del veterano. Cuando cumplió 104 años realizó su primer paseo a caballo junto a su hermano de 99 años, cumpliendo otro de los objetivos que tenía pendientes.

Sus familiares aseguran que Carlson disfruta sumar nuevas experiencias y que la edad nunca ha sido un obstáculo para seguir cumpliendo sus sueños.

Además, su salto lo dejó muy cerca de un récord mundial. Según el Libro Guinness de los Récords, la persona de mayor edad en realizar un salto en paracaídas tenía 106 años, por lo que Carlson quedó a solo un año de igualar esa marca.

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Pese a ello, quienes lo acompañaron coincidieron en que el objetivo de la jornada no era romper un récord, sino celebrar sus 105 años de una forma inolvidable. Por ahora, el veterano no ha anunciado nuevos desafíos, aunque su familia asegura que sigue dispuesto a vivir nuevas aventuras.

Spurgeon “Butch” Carlson, a 105-year-old Navy veteran, checked an item off his bucket list over the weekend by going skydiving in a tandem jump for his birthday. pic.twitter.com/gLj8seF8PY — ABC News (@ABC) July 21, 2026