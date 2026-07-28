Reconocida influencer falleció tras someterse a asistencia médica: “No me siento cómoda”

La influencer canadiense, Rebecca Luna, que mostró durante meses cómo era vivir con alzhéimer precoz falleció a los 49 años luego de acogerse al programa de asistencia médica para morir en Canadá. Su historia generó conversación entre sus seguidores, quienes acompañaron el proceso que documentó públicamente en redes sociales.

Rebecca murió el sábado 25 de julio en su vivienda ubicada en Victoria, Canadá, alrededor de la 1:15 de la tarde. Su familia confirmó que partió rodeada de sus seres queridos y respetando la decisión que había compartido previamente en sus redes sociales.

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La influencer utilizó TikTok como un diario personal para mostrar los cambios que enfrentaba tras recibir un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa. A través de sus publicaciones explicó cómo la condición afectaba su memoria, sus capacidades cognitivas y diferentes aspectos de su vida cotidiana.



¿Cuál era su diagnóstico de Rebecca Luna?

Rebecca Luna fue diagnosticada con alzhéimer precoz en abril de 2025. Desde ese momento decidió visibilizar públicamente la enfermedad y compartir con sus seguidores los retos que enfrentaba una persona con un padecimiento progresivo y sin cura.

La creadora explicó que su intención era generar conversaciones sobre esta condición y mostrar una realidad que muchas familias atraviesan en silencio. Sus videos permitieron que varios usuarios conocieran el impacto de la enfermedad y las dificultades relacionadas con la pérdida de autonomía.

Además del proceso relacionado con el alzhéimer, Rebecca también habló sobre su lucha contra las adicciones y contó que logró mantenerse sobria durante varios años antes de recibir el diagnóstico que cambió sus planes personales.

Rebecca Luna documentó en sus redes sociales el avance de su alzhéimer precoz antes de acogerse al programa MAID de asistencia médica para morir Foto collage realizado por La Kalle; Tik Tok wheredidrebeccago

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¿Por qué tomó la decisión de recibir asistencia médica para morir?

La influencer decidió acogerse al programa MAID (Medical Assistance in Dying), una alternativa legal en Canadá para personas que cumplen con determinados requisitos médicos y legales. Rebecca explicó que tomó esta decisión debido al avance de su enfermedad y al temor de perder la capacidad de decidir sobre su propio proceso.

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En uno de sus mensajes compartidos con sus seguidores manifestó: “Tengo que deciros que ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar”. La creadora aseguró que quería realizar el procedimiento mientras aún podía participar de manera consciente en la determinación.

Aunque inicialmente la fecha estaba programada para agosto, decidió adelantarla dos semanas. Según explicó durante sus últimas publicaciones, buscaba mantener el control sobre el momento elegido y evitar que la evolución del alzhéimer limitara esa posibilidad.

¿Qué es el MAID y por qué no es igual a la eutanasia?

El MAID es el nombre oficial del programa de asistencia médica para morir en Canadá. Este procedimiento permite que una persona solicite ayuda médica para finalizar su vida cuando cumple con las condiciones establecidas por la legislación del país y después de una evaluación profesional.

Aunque suele relacionarse con la eutanasia, ambos conceptos tienen diferencias. La eutanasia generalmente hace referencia a la intervención en la que un profesional de la salud administra directamente el medicamento que causa la muerte del paciente.

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En el caso del MAID, existen diferentes modalidades. En algunas situaciones el medicamento puede ser administrado por un profesional médico, mientras que en otras el paciente participa directamente en la administración, siempre bajo los protocolos establecidos.

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Por esta razón, para el caso de Rebecca Luna, el término utilizado legalmente es asistencia médica para morir mediante el programa MAID, aunque en conversaciones generales algunas personas lo relacionen con la eutanasia.

¿Qué dijo antes de morir?

En sus últimos videos, Rebecca habló sobre los cambios que experimentaba debido al avance de la enfermedad. La influencer expresó: “Estoy viviendo en un cuerpo en el que ya no me siento cómoda, segura ni bien”, explicando cómo se sentía frente a la pérdida progresiva de sus capacidades.

Antes de despedirse de sus seguidores, pidió comprensión y apoyo para sus hijos y familiares. También dejó un mensaje para quienes enfrentan situaciones difíciles: “Si yo pude hacerlo, ustedes también pueden”.

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