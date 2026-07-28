El susto que vivió James Rodríguez en su viaje a Italia: avión presentó una falla mecánica

James Rodríguez vivió un inesperado contratiempo antes de viajar a Italia para acompañar a Atlético Parceros en la Kings World Cup Clubs. El capitán de la Selección Colombia tenía previsto desplazarse al país europeo para respaldar al equipo del que es uno de sus presidentes, pero una falla mecánica en el avión obligó a cancelar el vuelo.

El incidente ocurrió minutos antes del despegue, cuando la tripulación detectó un problema en uno de los motores de la aeronave. Por razones de seguridad, el vuelo fue suspendido de inmediato, lo que obligó a modificar el itinerario del futbolista y de los demás pasajeros.

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La información fue revelada por el streamer Pelicanger, copresidente de Atlético Parceros, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. "Imagínense que James iba a venir, venía con ChechoRap en el vuelo, y lo que pasó es que, menos mal, se dieron cuenta porque ese avión estaba malo", relató.



Posteriormente, explicó que el inconveniente fue detectado justo antes del despegue."Un motor del avión falló justo antes de despegar y entonces cancelaron el vuelo. Lo retrasaron dos días", añadió.

Como consecuencia de la falla mecánica, James Rodríguez no pudo asistir al inicio de la Kings World Cup Clubs, certamen que se disputa entre el 26 de julio y el 7 de agosto. No obstante, se espera que el volante colombiano viaje a Italia en los próximos días, una vez sea reprogramado su vuelo y se garanticen todas las condiciones de seguridad.

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¿Qué pasará con el futuro de James Rodríguez?

Más allá del incidente, James Rodríguez continúa definiendo su futuro deportivo. Actualmente se encuentra como agente libre, luego de finalizar su vínculo con el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), equipo al que llegó con el objetivo de mantenerse en competencia antes del Mundial de 2026.

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Tras la Copa del Mundo, distintos medios deportivos han relacionado al mediocampista con clubes como la Lazio, de la Serie A de Italia, y el Club América, de México.

Además, en Blog Deportivo, de Blu Radio, se informó que empresarios estarían gestionando la presencia del volante en los próximos partidos amistosos de la Selección Colombia frente a Perú, México y Canadá, programados para las fechas FIFA de septiembre y octubre.

Mientras se define su próximo destino, James permanece a la espera de retomar su agenda luego del inconveniente que sufrió antes de viajar a Italia.