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Luto en el fútbol: fallece exjugador del Real Madrid tras una enfermedad terminal

El exjugador del Real Madrid falleció a los 44 años, dejando el legado de una trayectoria marcada por su compromiso y entrega dentro del campo de juego.

Balón de fútbol en blanco y negro sobre la línea de cal de un campo
El mundo del fútbol viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de un exjugador del Real Madrid
Foto: imagen realizada con Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

El mundo del fútbol está de luto tras el fallecimiento de Borja Ferrer Solavera, exfutbolista del Real Madrid Castilla y del Xerez Club Deportivo. El exmediocampista murió a los 44 años luego de una prolongada lucha contra una enfermedad terminal.

Nacido en Cataluña, Ferrer inició su carrera en las divisiones inferiores del Xerez CD, club con el que debutó como profesional a comienzos de la década de los 2000.

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Durante su etapa en el conjunto jerezano integró la plantilla que consiguió el ascenso a la Segunda División en la temporada 2000-2001. Bajo la dirección técnica de Bernd Schuster disputó 23 partidos oficiales en la categoría de plata, enfrentando a equipos como el Atlético de Madrid y el Recreativo de Huelva.

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En la temporada 2002-2003 dio un paso importante en su carrera al incorporarse al Real Madrid Castilla, filial del conjunto merengue.

Posteriormente defendió los colores de varios clubes del fútbol español, entre ellos la SD Ponferradina, el Rayo Vallecano, la UE Castelldefels y el CD Alcalá, donde puso fin a su trayectoria profesional.

Imagen muestra a Borja Ferrer exjugador del Real Madrid en blanco y negro
Borja Ferrer perdió la vida a sus 44 años
Foto: imagen tomada de redes sociales

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Así despidieron a Borja Ferrer tras su fallecimiento

El exfutbolista llevaba varios años enfrentando una enfermedad terminal. De acuerdo con los reportes disponibles, en 2024 fue sometido a una cirugía cerebral como parte del tratamiento que recibía para combatir su padecimiento.

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Desde entonces permaneció acompañado por su familia y sus allegados mientras continuaba con el proceso médico.

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Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el Real Madrid emitió este 28 de julio de 2026 un comunicado en el que expresó sus condolencias a los familiares y amigos del exjugador.

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Por su parte, el Xerez Club Deportivo también lamentó su muerte mediante un mensaje institucional, en el que destacó la fortaleza que mostró Borja Ferrer durante los años que enfrentó la enfermedad. El club acompañó la publicación con imágenes de un homenaje que anteriormente le había rendido en el Estadio Municipal de Chapín.

A las muestras de condolencia también se sumaron directivos del Xerez Deportivo FC y varios de sus antiguos compañeros, entre ellos Julio Pineda, Ramón Verdú y Portela, quienes expresaron su tristeza a través de redes sociales.

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Las honras fúnebres de Borja Ferrer fueron programadas para el miércoles 29 de julio en la Iglesia de Cristo Resucitado, ubicada en el complejo del tanatorio de Jerez de la Frontera.

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