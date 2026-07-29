Conoce los siete puntos en Bogotá donde puedes reclamar tu pasaporte sin cita previa

Si estás pensando en cruzar fronteras, ya sea por vacaciones, visitas familiares o negocios, el pasaporte es tu llave al mundo. En Bogotá, el proceso se ha descentralizado para que no tengas que atravesar toda la ciudad.

Gracias a una alianza vigente hasta diciembre de 2026, puedes acudir a diversos puntos de la Red CADE para gestionar este documento de identidad internacional.

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¿Dónde puedo reclamar mi pasaporte en Bogotá sin cita?

Una de las dudas más frecuentes es si siempre necesitas estar agendado para cada paso del proceso. Debes saber que, aunque la solicitud inicial requiere obligatoriamente una cita, la entrega de tu pasaporte es un proceso mucho más flexible.



Para reclamar el documento una vez que ha sido procesado, no necesitas cita previa. Solo debes dirigirte al mismo punto donde realizaste el trámite inicial dentro de los horarios establecidos.



Esta facilidad busca que puedas recoger tu libreta de viaje de manera rápida apenas esté lista, sin las complicaciones de buscar un nuevo turno en la plataforma web.

Los lugares donde puedes realizar tanto la solicitud (con cita) como la entrega (sin cita) incluyen los siguientes puntos estratégicos de la Red CADE:

SuperCADE Las Américas: Carrera 86 # 43-55 sur.

SuperCADE Calle 13: Avenida calle 13 # 37-35.

CADE Fontibón: Diagonal 16 # 104-51, oficina 101 (Centro Comercial Viva Fontibón).

CADE Santa Lucía: Avenida Caracas # 41B-30 sur.

CADE Tunal: Carrera 24C # 48-94 sur (Centro Comercial Tunal, locales 58 y 59).

CADE Servitá: Calle 165 # 7-52.

CADE La Gaitana: Transversal 126 # 133-32.

Además de estos puntos distritales, la Cancillería mantiene sus sedes tradicionales: la Sede Norte en la Avenida 19 No. 98-03 y la Sede Centro en la Calle 12C No. 8-27.

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¿Cuáles son los requisitos y horarios para el trámite?

Para que tu experiencia sea exitosa y no pierdas el tiempo, debes tener claros los horarios de atención. En todos los puntos mencionados, la atención para la solicitud y la entrega se presta de lunes a viernes.

Las jornadas están divididas en dos turnos: de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 3:00 p. m..

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Es importante que recuerdes que tramitar tu pasaporte en los puntos de la Red CADE no tiene ningún costo adicional.

Pagarás exactamente las mismas tarifas que la Cancillería tiene estipuladas para sus sedes principales, lo que representa un ahorro de tiempo y traslados para quienes viven en localidades alejadas del centro o el norte.

Para el agendamiento de la cita de solicitud (paso previo a la entrega sin cita), debes seguir estos pasos en el portal de la Cancillería: