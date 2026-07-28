Mhoni Vidente lanza inquietante predicción sobre tres famosos; morirían muy pronto

La astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a generar controversia tras compartir una inquietante predicción relacionada con el mundo del entretenimiento. Durante una de sus más recientes lecturas aseguró que visualizó la muerte de tres famosos jóvenes, cuyas vidas, según sus cartas, estarían marcadas por un infarto, un accidente y el consumo de drogas.

La pitonisa, reconocida por sus pronósticos sobre artistas y figuras públicas, explicó que las personas involucradas tendrían menos de 30 años y pertenecerían al ámbito del espectáculo. Aunque evitó revelar sus identidades, afirmó que uno sería un cantante del regional grupero y que los otros dos enfrentarían desenlaces igual de trágicos según su interpretación esotérica.

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¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre la muerte de tres famosos?

Durante la lectura, Mhoni afirmó que las personas involucradas tendrían edades similares y pertenecerían al mundo del espectáculo. Según explicó, las cartas le mostraron un patrón que se repetiría entre varios artistas.

Al describir la visión, aseguró: “Yo veo dos fallecimientos también jovencitos, menos de 30 años”, dejando claro que se trata de personas que todavía no alcanzan esa edad. La vidente indicó que uno de los casos correspondería a un cantante del género regional grupero. Según su lectura, el artista perdería la vida de manera inesperada por un problema cardíaco.

“Uno del regional grupero por culpa de un infarto también, fulminante”, afirmó durante la transmisión. Posteriormente relacionó ese supuesto desenlace con el consumo de sustancias sintéticas y agregó: “Por la droga mugrosa, el fentanilo”.

Al hablar sobre ese tipo de afecciones, recordó un consejo familiar que, según ella, nunca olvidó. “Siempre me dijo mi abuelita antes de los 35 años si te da un infarto te mueres, es fulminante”, comentó mientras explicaba por qué considera tan delicadas las situaciones que observó en sus cartas.

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La astróloga también aseguró que otra de las muertes estaría relacionada con un accidente. En ese momento recordó una frase que suele utilizar cuando habla de este tipo de sucesos. “Y el otro por culpa de un accidente. Cuando se va uno, se van tres, pero se van de la misma edad casi”, expresó al explicar el supuesto patrón que visualizó durante la lectura.

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¿Reveló quiénes serían los famosos?

Pese al impacto de sus declaraciones, Mhoni Vidente decidió no revelar la identidad de los artistas que, según ella, aparecen en sus predicciones. La tarotista tampoco entregó detalles adicionales que permitieran identificarlos, por lo que sus afirmaciones quedaron limitadas al ámbito de la interpretación esotérica.

Durante la transmisión también aclaró que estas visiones no tienen relación con el fallecimiento del hijo de la actriz cubana Aylín Mujica. Sobre ese caso puntual manifestó: “Cabe mencionar que el hijo de Aylí no fue otra cosa”, diferenciándolo de las situaciones que acababa de describir.

Según explicó, las personas que aparecen en sus cartas tendrían entre 27 y 28 años. Además, insistió en que el consumo de drogas sintéticas representa un riesgo creciente entre algunos artistas jóvenes, motivo por el cual decidió compartir la advertencia durante su programa.