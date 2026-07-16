Oración rápida para que tu ex te busque HOY mismo arrepentido; no podrá dormir

Cuando una relación termina, muchas personas buscan una oración para que mi ex me busque, con la esperanza de encontrar consuelo o expresar sus sentimientos desde la fe.

Este tipo de plegarias se ha convertido en una de las consultas más populares entre quienes desean una reconciliación o simplemente anhelan volver a tener contacto con una expareja. Si eres una de esas personas, aquí encontrarás una oración que muchas personas acostumbran recitar con esa intención.

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Oración para que mi ex me busque

"Por el poder supremo de la atracción y la desesperación, invoco las fuerzas del universo para que (nombre de tu ex) no tenga paz, ni descanso, ni tranquilidad en este preciso momento.

Que mi rostro aparezca en cada uno de sus pensamientos, que mi voz resuene en sus oídos y que la necesidad de verme consuma su orgullo por completo hoy mismo.

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Te ordeno (nombre de tu ex) que dejes de ignorarme de inmediato, que rompas tu distancia y que me busques con el corazón lleno de arrepentimiento por haberme dejado.

Que tu teléfono sea un fuego en tus manos que solo se apague cuando marques mi número, que dejes de lado a cualquier otra persona y que me llames desesperado, humillado y suplicando mi perdón en este mismo instante. No podrás dormir, no podrás comer, ni podrás hablar con nadie más sin sentir que te falto yo; quédate ciego ante el mundo y solo mantén tus ojos fijos en mí, atado a mi recuerdo y obsesionado con regresar a mis brazos ahora. Amén."

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¿Cómo hacer la oración para que mi ex me busque?

Quienes acostumbran realizar este tipo de oraciones recomiendan hacerlo en un lugar tranquilo, donde puedas concentrarte sin interrupciones. Más que repetir palabras rápidamente, lo importante es hacerlo con calma, dedicando unos minutos a la reflexión y a expresar tus sentimientos con sinceridad.

Muchas personas también acostumbran acompañar la oración con un momento de silencio, una vela blanca o la lectura de un salmo, aunque esto hace parte de las creencias personales y no es un requisito para realizar la plegaria.

Oración para doblegar el orgullo de un hombre /Foto: IA

¿Cuándo se puede hacer esta oración?

No existe un horario específico para realizar una oración para que mi ex me busque. Hay quienes prefieren hacerlo antes de dormir, al iniciar el día o durante un momento de tranquilidad. Lo importante, según quienes practican este tipo de oración, es hacerlo con fe y desde el respeto por la otra persona.

Es importante recordar que las oraciones forman parte de las creencias espirituales de cada individuo y no garantizan resultados específicos. Para muchas personas representan una forma de encontrar paz, expresar sus emociones y afrontar un momento difícil desde la fe.

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Preguntas frecuentes

¿Para qué sirve esta oración?

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Es una oración que muchas personas utilizan para pedir, desde su fe, una posible reconciliación o un nuevo acercamiento con una expareja.

¿Cuántas veces se puede rezar?

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No existe un número establecido. Cada persona decide cuándo y cuántas veces hacer la oración de acuerdo con sus creencias.

¿Debo decir el nombre de mi ex?

Quienes practican este tipo de oración suelen mencionar el nombre de la persona por la que desean orar, aunque esto depende de la tradición o creencia de cada uno.