FOTOS: Así lucen las hijas de Rafael Orozco, ¿a qué se dedican ahora?

Si eres fanático del vallenato, seguramente te has preguntado qué pasó con la familia del inolvidable Rafael Orozco Maestre.

Aunque han pasado más de 30 años desde su trágica partida, el interés por su vida y la de sus hijas sigue más vigente que nunca, impulsado en parte por la retransmisión de su telenovela en la televisión nacional durante este 2026.

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¿Cómo lucen hoy las hijas de Rafael Orozco?

La reaparición más comentada de este año ocurrió durante la presentación del afiche oficial del Festival de la Leyenda Vallenata 2026.



En este evento, que se celebrará del 26 de abril al 2 de mayo y rendirá homenaje precisamente al Binomio de Oro, Wendy Orozco captó todas las miradas al asistir en representación de su familia.

Durante la ceremonia, Wendy lució un elegante vestido color café y protagonizó un momento nostálgico que se volvió viral en redes sociales: un cálido abrazo con Israel Romero Jr., hijo del legendario acordeonero Israel Romero.

Este encuentro entre las nuevas generaciones de las familias fundadoras del grupo conmovió a los asistentes y reafirmó la vigencia del legado de Rafael.

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Por su parte, Clara Cabello, la viuda del cantante, se encuentra actualmente en Miami, Estados Unidos, donde disfruta de su faceta como abuela junto a su nieta Ela.

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A través de las redes sociales de las hermanas Orozco, especialmente de Kelly, se puede ver que la familia mantiene una unión sólida y que, tras tres décadas, el recuerdo de "Rafa" sigue intacto en sus corazones y en su apariencia, manteniendo esa elegancia que siempre caracterizó a la familia.

¿A qué se dedican las hijas de Rafael Orozco en 2026?

A diferencia de su padre, quien fue uno de los cantantes más influyentes del folclor colombiano, ninguna de sus tres hijas decidió seguir sus pasos en el mundo del canto.

Las tres jóvenes, fruto del matrimonio de Rafael con Clara Elena Cabello Sarmiento, se han enfocado en desarrollar carreras profesionales en campos totalmente distintos a la música.

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Recientemente, en una entrevista, se aclaró el perfil profesional de cada una de ellas para que no queden dudas:

Kelly Johanna Orozco Cabello: la hija mayor se desempeña como administradora de empresas.

la hija mayor se desempeña como administradora de empresas. Wendy Yurany (o Wendy Giolanny) Orozco Cabello : la segunda hija del artista es comunicadora social. Ella es muy recordada por los seguidores del vallenato porque participó en la grabación original de la canción Navidad cuando era una niña.

: la segunda hija del artista es comunicadora social. Ella es muy recordada por los seguidores del vallenato porque participó en la grabación original de la canción Navidad cuando era una niña. Loraine Orozco Cabello: la hija menor de la familia estudió Negocios Internacionales.

A pesar de tener perfiles profesionales alejados de los reflectores, Wendy ha mencionado que en sus redes sociales se consideran personas "normales", aunque siempre están presentes para representar la esencia de su padre en eventos de conmemoración.