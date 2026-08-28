Colpensiones brinda beneficios a colombianos en el exterior; jubilación de $12 millones

Vivir fuera de tu país no significa que debas descuidar tu futuro financiero ni renunciar al sueño de una jubilación digna y robusta.

Si eres uno de los millones de trabajadores colombianos que residen en el extranjero, debes saber que tienes una oportunidad única para asegurar una vejez tranquila.

Gracias a Colpensiones, el fondo público de pensiones, puedes acceder a una mesada mensual que puede llegar hasta los 12 millones de pesos colombianos sin importar qué tan lejos te encuentres de tu tierra natal.



Puedes leer: Cambio pensional que aliviaría vejez de conductores en Colombia; podrían retirarse antes



La reciente aprobación de la reforma pensional en Colombia ha despertado muchas dudas e inquietudes entre quienes están próximos a jubilarse o ya lo hicieron.

Es completamente normal que te preguntes qué pasará con tus ahorros y si tu mesada sufrirá variaciones o recortes en los próximos años.

Sin embargo, para quienes siguen aportando desde fuera del país, la ley y el programa "Colombianos en el Exterior" ofrecen una ruta clara para seguir acumulando semanas y aspirar a pensiones de vejez, invalidez o muerte bajo el amparo de la legislación nacional.

Publicidad

¿Cómo afiliarse a Colpensiones si vives en el exterior?

Para no interrumpir tu historial de cotización y mantener activo tu camino hacia la jubilación, Colpensiones ha diseñado un proceso virtual que puedes realizar cómodamente desde tu lugar de residencia actual.

Lo primero que debes saber es que cualquier persona puede afiliarse a este programa, independientemente de la distancia, para continuar con los aportes que en algún momento efectuó en Colombia o iniciar unos nuevos.

Publicidad

El fondo público cuenta con un módulo específico en su plataforma para gestionar este trámite de forma inmediata.

Si quieres iniciar tu proceso, estos son los pasos detallados que debes seguir para completar tu registro:

Ingresa al portal web: Debes dirigirte al sitio oficial www.colpensiones.gov.co y ubicar la sección dedicada al programa "Colombianos en el exterior". Regístrate en la plataforma: Crea un usuario y una contraseña segura dentro del sistema. Accede a tu cuenta: Inicia sesión con las credenciales que acabas de configurar. Realiza la afiliación: Sigue detalladamente los pasos que te indica el sistema interactivo. Aquí deberás diligenciar un formulario específico que la plataforma te indicará. Una vez que lo llenes siguiendo el instructivo, debes descargarlo y cargarlo nuevamente en formato PDF. Verifica tu trámite: Al finalizar el proceso, puedes consultar el estado de tu solicitud directamente en el módulo denominado "Mis Transacciones".

Puedes leer: ¿Adiós a la pensión? El error que podrías estar cometiendo y que te dejaría sin un peso

¿Cuáles son los requisitos para recibir una pensión de hasta 12 millones de pesos?

La clave para aspirar a una pensión alta radica en un período de tiempo muy específico de tu vida laboral: los últimos 10 años antes de pensionarte.

Es durante esta ventana de tiempo donde se define el promedio de tus aportes y donde los expertos sugieren que se debe realizar la mayor inyección de capital si tu objetivo es devengar una mesada millonaria en tu retiro.

Para acceder a estos montos tan atractivos, existen reglas muy claras fijadas por Colpensiones.

Publicidad

Una condición indispensable es que esta estrategia de aportes altos solo funciona de manera efectiva para cuando ya tengas, como mínimo, la mitad de las semanas totales acreditadas en tu historial de cotización.

Si cumples con este requisito indispensable, realizar 120 aportes mensuales durante tus últimos 10 años determinará directamente el monto que vas a recibir.

Publicidad

Para que planifiques tus finanzas, estas son las proyecciones basadas en tus pagos mensuales durante esa última década de cotización:

Si realizas 120 pagos con un valor de aporte de $868.000 COP, la pensión que recibirás al final será de $3.500.000 COP.

la pensión que recibirás al final será de $3.500.000 COP. Si tus 120 aportes mensuales son de $1.600.000 COP, podrás acceder a una pensión de $6.000.000 COP.

podrás acceder a una pensión de $6.000.000 COP. En caso de que decidas aportar mensualmente $2.700.000 COP durante estos 10 años, tu mesada de jubilación alcanzará los $10.000.000 COP.

Finalmente, para lograr la pensión máxima de $12.000.000 COP, deberás realizar tus 120 aportes con un valor mensual de $3.400.000 COP.

Una de las grandes ventajas de estar residiendo en el exterior es que el sistema no te exige realizar aportes obligatorios para el sistema de salud.

Esto es un gran beneficio fiscal y de ahorro, ya que te permite liberar recursos que de otro modo irían a la salud, dándote más capital disponible para destinarlo directamente a incrementar el ahorro de tu pensión.

Además, para facilitar toda la logística del recuudo, Colpensiones cuenta con un Módulo de Pago de aportes que te permite hacer las transacciones de forma segura utilizando tarjetas de crédito internacionales como Visa, MasterCard o American Express emitidas por entidades bancarias en el extranjero.

De esta forma, sin necesidad de retornar físicamente al país, puedes seguir construyendo un patrimonio sólido y una pensión mensual de varios millones para cuando decidas finalizar tu ciclo productivo.

