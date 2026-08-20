Cometer este error podría dejarte con una pensión más baja; sería irreversible

Si estás cerca de recibir tu pensión y enfrentas una condición de salud grave, existe un trámite que requiere especial atención antes de tomar una decisión sobre tus ahorros. Solicitar la devolución de los saldos acumulados sin revisar previamente otras posibilidades podría cambiar tu situación pensional.

El punto clave está en analizar si una enfermedad o las secuelas de un accidente común podrían estar relacionadas con una pérdida de capacidad para trabajar. En estos casos, la pensión de invalidez aparece como una alternativa que debe evaluarse antes de solicitar el dinero.

Puedes leer: ¿Adiós a la pensión? El error que podrías estar cometiendo y que te dejaría sin un peso



¿Cuál es el error que podrían cometer los trabajadores?

El error ocurre cuando un afiliado llega a la edad requerida y solicita la devolución de sus aportes sin revisar previamente su situación médica. La decisión puede parecer una forma rápida de acceder al dinero acumulado, pero podría cerrar otras opciones dentro del sistema pensional.

El problema adquiere mayor importancia cuando existen diagnósticos médicos severos o secuelas de accidentes. Estas circunstancias pueden requerir una valoración específica de la capacidad laboral antes de definir qué trámite corresponde realizar ante la administradora de pensiones.

De acuerdo con la información suministrada, algunos trabajadores firman los documentos relacionados con la devolución sin solicitar previamente una calificación de pérdida de capacidad laboral. Este procedimiento permite determinar la situación de la persona frente a una eventual solicitud de invalidez.

Publicidad

Estos son los aspectos que deberían revisarse antes del trámite:



Historial médico del afiliado.

Diagnósticos de enfermedades graves.

Secuelas derivadas de accidentes comunes.

Posible pérdida de capacidad laboral.

Alternativas pensionales disponibles.

Consecuencias de solicitar la devolución de los saldos.

La devolución de los saldos representa la entrega del capital acumulado al afiliado. Por eso, antes de aceptar esta opción, resulta importante conocer si la situación personal puede estar relacionada con una prestación diferente dentro del sistema de pensiones.

Puedes leer: Cambio pensional que aliviaría vejez de conductores en Colombia; podrían retirarse antes

Publicidad

¿Por qué la devolución de aportes podría afectar una pensión de invalidez?

La pensión de invalidez tiene como finalidad respaldar económicamente a quienes pierden su capacidad para trabajar por una enfermedad o accidente común. Por eso, determinar primero la condición laboral y médica puede resultar relevante antes de solicitar la entrega del capital acumulado.

Según los expertos, las administradoras procesan la solicitud de devolución realizada por el afiliado, por lo que la entidad no tendría que responder por una decisión tomada directamente por el trabajador. En este escenario, una asesoría jurídica independiente podría ayudar a revisar las alternativas disponibles.

El pago recibido por la devolución corresponde a un monto acumulado, mientras que la pensión representa una mensualidad. Esta diferencia cobra importancia para quienes enfrentan gastos médicos prolongados, pues el capital recibido podría utilizarse para cubrir esas necesidades y reducirse con el tiempo.

Por eso, antes de acudir a la ventanilla del fondo y firmar la devolución, conviene revisar el historial médico, las condiciones relacionadas con la pérdida de capacidad laboral y las opciones contempladas en la Ley 100 de 1993. Una decisión tomada sin este análisis podría ser irreversible.

¿Qué dice la Ley 100 de 1993 sobre estas situaciones?

Publicidad

En Colombia, la Ley 100 de 1993 establece el marco que regula el Sistema General de Pensiones y contempla la protección de los afiliados frente a situaciones como la vejez, la muerte y la invalidez. Dentro de sus disposiciones también se encuentran las condiciones relacionadas con estas prestaciones.

Puedes leer: ¿La tienes? Esta condición común ahora podría ser reconocida como enfermedad laboral

Publicidad

La legislación contempla la pensión de invalidez para quienes pierdan el 50 % o más de su capacidad laboral por una causa de origen común. También establece la posibilidad de recibir una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva al alcanzar la edad de retiro, cuando la persona manifiesta que no puede continuar cotizando y no cumple las semanas requeridas.