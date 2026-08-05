Cómo tramitar el certificado de defunción en Colombia sin complicaciones; paso a paso

Afrontar la pérdida de un ser querido es, sin duda, uno de los episodios más complejos y tristes por los que puedes pasar. Sin embargo, en medio del duelo, es necesario que tú o tu familia realicen una serie de trámites administrativos fundamentales.

Además de organizar las honras fúnebres y los actos de despedida, debes obtener el certificado de defunción, que es el documento oficial que confirma legalmente el deceso de una persona.

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Este papel no es un simple trámite; su validez tiene alcances jurídicos y administrativos cruciales. Lo necesitarás para gestiones tan importantes como la sepultura, el reparto de una herencia o incluso el reclamo de cuentas bancarias del fallecido. Por eso, tener claro cómo y dónde solicitarlo te ahorrará tiempo y preocupaciones adicionales.



¿Cómo obtener el certificado de defunción de una persona en Colombia?

Para empezar con este proceso, lo primero que debes hacer es reunir los documentos de identidad de la persona que perdió la vida.

Es indispensable que tengas a la mano la identificación principal del difunto, ya sea su cédula de ciudadanía o su tarjeta de identidad, según sea el caso.

Además, las autoridades te solicitarán el registro civil de nacimiento para poder tramitar el acta de defunción correctamente.

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Debes saber que la expedición de este documento oficial se realiza ante una Notaría o directamente en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Quienes están facultados para realizar esta solicitud son los familiares directos o los representantes legales de la persona fallecida.

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Una vez que obtengas el certificado, verás que este contiene información detallada y vital: la fecha y hora exacta de la muerte, la causa del fallecimiento y el lugar donde quedó registrado el deceso.

¿Cuáles son los documentos y plazos para registrar un fallecimiento?

El tiempo es un factor clave en este trámite. De acuerdo con las directrices de la Registraduría, si el fallecimiento ocurre por condiciones naturales, tienes un plazo máximo para realizar la inscripción: esta debe hacerse dentro de los dos días hábiles siguientes al fallecimiento.

Sin embargo, el procedimiento puede variar dependiendo de las circunstancias en las que ocurrió la muerte:

Muerte en casa: Si el deceso sucede en el hogar, lo recomendable es que te comuniques de inmediato con la línea de emergencias 123 y también con la EPS a la que estaba afiliado tu familiar.

Si el deceso sucede en el hogar, lo recomendable es que te comuniques de inmediato con la línea de emergencias 123 y también con la EPS a la que estaba afiliado tu familiar. Muerte violenta o bajo protección estatal: En estos casos específicos, la entidad encargada de emitir el certificado es el Instituto Nacional de Medicina Legal.

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Es importante que consideres que, más allá del registro inicial, podrías necesitar una copia del registro de defunción en el futuro para diversos trámites legales.

Para obtenerla, lo ideal es que acudas presencialmente a las oficinas autorizadas de la Registraduría. También puedes dirigirte específicamente a la oficina donde se realizó la inscripción original, donde el personal de atención te ayudará a obtener la copia oficial del documento.

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Recuerda que este documento es la base para garantizar que la identidad del fallecido sea manejada correctamente en todos los procesos administrativos y legales que siguen a su partida.

Tener la documentación completa y respetar los plazos te permitirá cumplir con la ley de manera efectiva durante este difícil momento.