Link para registrar cuenta bancaria en GIF; pasos para recibir pagos en Nequi o Daviplata

Programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven son importantes para quienes viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Hasta hace poco, la modalidad principal para cobrar estos recursos implicaba acercarse a operadores como SuRed o SuperGiros, lo que a menudo significaba hacer filas y dedicar tiempo al desplazamiento.

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Sin embargo, el Departamento de Prosperidad Social ha dado un salto tecnológico con el lanzamiento del Gestor de Información Financiera (GIF).



Si eres beneficiario de alguno de estos programas, esta herramienta te interesa porque te permite registrar el producto financiero de tu preferencia para recibir tus transferencias monetarias directamente allí.

¿Cómo registrarse en el GIF para recibir los subsidios en tu cuenta bancaria?

Si quieres empezar a recibir tus pagos de forma electrónica, el proceso es sencillo y lo puedes hacer tú mismo desde internet.

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Aquí tienes el LINK oficial para registrarte: CLICK AQUÍ

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Una vez ingreses al sitio web, sigue estos pasos detallados para completar tu inscripción satisfactoriamente:

Inicia el registro: En la página principal del Gestor de Información Financiera, busca y pulsa el botón que dice 'Regístrate aquí'. Consulta tu usuario: Deberás diligenciar tu tipo de documento, el número de identificación y la fecha de expedición del mismo. Luego, haz clic en la opción 'Consultar'. Acepta términos: Es fundamental que leas las condiciones de uso y el tratamiento de datos personales. Si estás de acuerdo, presiona en 'Aceptar y continuar'. Verifica quién eres: Deberás completar un módulo de Validación de Identidad. Este paso es crucial para garantizar la seguridad de tus recursos y evitar que otras personas suplanten tu información. Inscribe tu producto: Dirígete a la sección de 'Producto Financiero' y dale clic al botón 'Crear'. Allí es donde podrás inscribir la información de tu cuenta bancaria o de tu depósito financiero (como Nequi o Daviplata). Finaliza el proceso: Llena el formulario con los datos que te solicita el sistema y sigue las instrucciones que verás en pantalla. Sabrás que terminaste cuando el sistema te indique que la inscripción de tu cuenta quedó realizada de forma satisfactoria.

Recuerda que esta herramienta ha sido diseñada para ofrecerte menos trámites y más seguridad.

Al tener tu cuenta registrada en el GIF, te aseguras de que el dinero que administra Prosperidad Social llegue a ti de manera directa en el futuro cercano, optimizando tu tiempo y protegiendo tu economía personal.

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🔒 Menos trámites, más seguridad. Lanzamos el Gestor de Información Financiera, la herramienta para registrar tu cuenta o depósito electrónico y recibir tus transferencias sin complicaciones.



🔗 Conoce más aquí: https://t.co/PCfQDp9zgf. #ConDignidadCumplimos 🇨🇴@mao_rodriguez1 pic.twitter.com/H7dzDxiiCC — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) July 2, 2026

¿Qué es el GIF de Prosperidad Social y para qué sirve?

El GIF es una plataforma digital diseñada para que los usuarios de subsidios estatales puedan inscribir su cuenta bancaria o sus cuentas de depósito de bajo monto, como las populares billeteras digitales Nequi o Daviplata.

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La principal función de este modelo es brindar seguridad y garantizar que recibas los recursos en cada ventana de pago sin depender exclusivamente de los puntos físicos.

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Al registrar tu cuenta, Prosperidad Social busca que el proceso sea mucho más ágil, eliminando la necesidad de realizar filas presenciales para reclamar el dinero de cada ciclo.

Básicamente, el GIF es la herramienta que te permite "bancarizarte" ante la entidad para que tu dinero llegue directamente a tu bolsillo digital o cuenta tradicional.