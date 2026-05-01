¡Hasta 15 cambios! Esto deben saber los colombianos para viajar a Europa

Viajar a Europa ya no es el proceso sencillo como era antes para los ciudadanos colombianos, se conoció que para este 2026, el continente consolidó un giro drástico en sus políticas migratorias, priorizando la seguridad fronteriza y el control de la migración irregular, incluyendo medidas de nuevos permisos digitales hasta cambios en las leyes de nacionalidad.

Se conoció que uno de los cambios más significativos es la implementación del Sistema de Entradas y Salidas (SES). Este registro biométrico reemplaza los tradicionales sellos en el pasaporte por un control digital que utiliza huellas dactilares y reconocimiento facial para monitorear a los extranjeros.

Puedes leer: Nuevo pasaporte entra en vigor en abril; tramite para Semana Santa, ¿tienes que cambiarlo?



También se conoció que para este año entra en funcionamiento el ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), siendo un permiso digital obligatorio para quienes viajan por turismo o negocios por periodos cortos y tiene un costo cercano a 20 euros y debe ser aprobado antes de abordar el vuelo.



¿Qué otros cambios pueden afectar a los colombianos que viajan a Europa?

Por otro lado, la Unión Europea incluyó a Colombia en su lista de países considerados "seguros". Esto implica que las solicitudes de asilo de colombianos se tramitarán mediante procesos acelerados que tienen una altísima probabilidad de rechazo, al considerarse que no existe un riesgo generalizado de persecución.

Puedes leer: ¿Qué es la VISA Dorada de Trump? Paga un millón de dólares y ofrece residencia

De igual forma, se conoció que varios países de Europa ajustaron sus normas individuales, impactando directamente las aspiraciones de residencia o estudio

Publicidad

Reino Unido: Desde 2024, los colombianos volvieron a requerir visa de visitante, con un costo de unas 115 libras. Ahora se redujeron los beneficios tras las últimas modificaciones.

España: Las leyes de extranjería ahora redefinen con más rigor las condiciones de permanencia.

Portugal: la reunificación familiar es ahora más compleja ya que exigen hasta dos años de residencia y mayores requisitos económicos.

Alemania e Italia: Alemania eliminó la vía rápida para obtener la ciudadanía en tres años, mientras que Italia ha limitado el acceso a protecciones especiales.



Cabe destacar que este endurecimiento responde a una estrategia del bloque europeo para frenar los cruces irregulares, los cuales disminuyeron un 26% en 2025 según la agencia Frontex.

Países como los Países Bajos buscan criminalizar la estancia irregular, y Suecia optó por incentivar el retorno voluntario de migrantes mediante ayudas económicas. Por lo cual, cumplir con los nuevos requisitos ya no es opcional, sino el único camino para garantizar el ingreso al viejo continente