Cambio estético de Margarita Rosa de Francisco impacta a fans; decía que nunca lo haría

Margarita Rosa de Francisco volvió a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez por un cambio en su apariencia que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

La actriz, escritora y expresentadora del Desafío sorprendió a los internautas tras someterse a un procedimiento estético que modificó visiblemente algunos de sus rasgos faciales.

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El cambio ha generado todo tipo de comentarios, especialmente porque la artista había manifestado en el pasado su temor a alterar las facciones de su rostro y había asegurado que prefería mantenerse alejada de tratamientos de rejuvenecimiento. Ahora, su transformación volvió a ponerla en el centro del debate.



¿Qué procedimiento estético se hizo Margarita Rosa de Francisco en el rostro?

Si te preguntas qué se hizo exactamente la caleña en la cara, debes saber que hasta el momento no se ha confirmado públicamente el nombre del tratamiento específico realizado.

Sin embargo, la intervención salió a la luz pública gracias a un video divulgado por el propio especialista que la atendió, el doctor Alan, quien cuenta con 26 años de experiencia en el área de la cirugía plástica.

En dicho material audiovisual, grabado en un centro estético, se observa al médico analizando el rostro de la escritora y explicando algunos detalles de la intervención.

Cirugía plástica de Margarita Rosa de Francisco: qué médico la operó y qué técnica usaron Foto: Redes de Margarita Rosa de Francisco

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Según detalló el cirujano, el procedimiento se diseñó bajo un manejo personalizado, respondiendo a las necesidades particulares de la actriz.

El especialista explicó que la técnica utilizada implicó trabajar diferentes planos anatómicos del rostro, abarcando desde las estructuras más profundas hasta las superficiales, con el propósito de lograr una armonización de las formas.

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Uno de los parámetros fundamentales que guiaron la operación fue conseguir un resultado natural y sutil. El especialista enfatizó la importancia de preservar la expresión del rostro, conservar sus rasgos originales y dejar cicatrices poco notorias, evitando que la piel luciera excesivamente estirada o con alteraciones en las proporciones de la cara y el cuello.

Asimismo, el médico agradeció a la artista por confiar en su criterio y vencer los temores iniciales, recordando que todo el proceso involucra una atención continua y un seguimiento detallado en distintas etapas.

¿Por qué Margarita Rosa de Francisco cambió de opinión sobre las cirugías plásticas?

El aspecto que más conversación ha generado entre el público es el giro en la postura de Margarita Rosa de Francisco frente a las intervenciones estéticas.

Si echas la vista atrás, en el año 2023 la actriz declaró abiertamente que deseaba alejarse de procedimientos como el bótox y los rellenos, argumentando textualmente:

“El espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder. No quiero ponerme más bótox”.

De hecho, ella misma recordó que en el pasado llegó a ponerse bótox en todas partes para mantenerse joven y que cerca de cinco años atrás publicó un video manifestando su deseo de ver su proceso de envejecimiento natural.

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No obstante, la propia artista explicó con soltura las razones que la llevaron a cambiar de decisión. En las imágenes compartidas en redes sociales, Margarita expresó que al acercarse a cumplir los 60 años notó cambios en su piel que la hicieron reconsiderar su postura.

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“Casi que al otro día cumplir 60 yo veo que todo esto se me vino para adelante. Del espectáculo del envejecimiento, ya cuando veo que eso que se me arrumazó acá, dije 'no'. Voy a quedar cheverísima”, manifestó en el video.

A su vez, la colombiana confesó que le preocupaba no poder mover su rostro o perder sus rasgos habituales.

“Me aterraba quedar con una cara distinta a la mía”, señaló, al tiempo que admitió que era consciente de las críticas que recibiría por haber cambiado de parecer respecto a sus declaraciones pasadas.

“Pienso que voy a quedar como una obra de arte”, puntualizó sobre sus expectativas.

Como era de esperarse, la difusión del procedimiento desató una amplia variedad de comentarios entre sus seguidores. Varios usuarios destacaron la belleza con la que siempre ha contado la famosa actriz y resaltaron que mantiene una apariencia natural.

Otros internautas señalaron que tiene derecho a cambiar de opinión para sentirse mejor consigo misma y calificaron su cambio de postura como una evolución, mientras que algunos manifestaron su sorpresa al recordar sus opiniones previas sobre la vejez.

