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Pasos para formalizar unión marital de hecho en Bogotá GRATIS; fecha, requisitos y sedes

La Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Nacional abrieron un espacio especial de conciliación para que las parejas que conviven en Bogotá puedan formalizar su relación sin costo.

Jornada de formalización de uniones de hecho en Bogotá: cómo realizar el trámite en Casas de Justicia
Jornada de formalización de uniones de hecho en Bogotá: cómo realizar el trámite en Casas de Justicia
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Si convives con tu pareja bajo el mismo techo y ya superaron los dos años juntos, tienes la oportunidad de formalizar legalmente tu unión de hecho en la capital.

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La Secretaría Distrital de Seguridad, en un trabajo articulado con la Policía Nacional y la Alcaldía de Bogotá, organizó una jornada especial de conciliación dirigida a las parejas que buscan oficializar su vínculo.

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Para acceder a este trámite, el primer paso que debes realizar es entregar la documentación solicitada de manera presencial en la Casa de Justicia más cercana a tu residencia antes del 18 de septiembre.

Es fundamental que reúnas todos los papeles requeridos dentro del plazo establecido para quedar habilitado y participar en la actividad organizada por el Distrito.

¿Qué requisitos y documentos debes presentar para formalizar la unión marital de hecho en Bogotá?

Para iniciar el trámite ante la Casa de Justicia correspondiente, debes llevar los siguientes documentos requeridos por la administración distrital:

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  • Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de ambas partes de la pareja.
  • Registro civil de nacimiento de cada compañero o compañera, el cual debe contar con una vigencia máxima de expedición de 30 días e incluir su respectiva nota marginal.
  • Fotocopia del registro civil de nacimiento de los hijos en común, en caso de que existan dentro de la relación.
  • Fotocopia de la ecografía médica, únicamente en el evento en que la compañera se encuentre en estado de embarazo al momento de realizar el trámite.
  • Fotocopia de un recibo de servicios públicos domiciliarios donde se pueda evidenciar el estrato socioeconómico de la vivienda.
  • Sentencia judicial, escritura pública o acta de conciliación que acredite legalmente la cesación de los efectos civiles y/o la disolución y liquidación de cualquier sociedad conyugal o patrimonial anterior.
  • Inventario solemne de bienes de menores de edad o el comprobante oficial del trámite, en el caso de que existan hijos con terceras personas.

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¿Cuándo, dónde y qué derechos obtienes al formalizar tu unión de hecho?

La jornada especial de conciliación se llevará a cabo el próximo 9 de octubre de 2026, en un horario continuo que irá desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

El punto de encuentro fijado por las autoridades distritales es el Parque de Los Novios en Bogotá.

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El objetivo central de formalizar la unión marital de hecho es brindar una protección legal y económica a los derechos de ambas personas dentro del hogar.

Una vez que la unión se hace efectiva, ambas partes adquieren el respaldo jurídico necesario para reclamar derechos fundamentales, entre los cuales se destacan los derechos patrimoniales, pensionales, de acceso al sistema de salud y derechos de herencias.

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¿Dónde quedan las Casas de Justicia en Bogotá para radicar tus documentos?

Debes acudir con la documentación completa a la sede más cercana antes del 18 de septiembre. A continuación, puedes consultar el directorio completo con las direcciones exactas de las Casas de Justicia habilitadas en Bogotá:

  • Usme: Calle 137 c sur # 13 – 51.
  • Usaquén: Autopista Norte (Av. Cra. 45) # 159A – 82.
  • San Cristóbal: Calle 31 c sur # 3-67 Este.
  • Barrios Unidos: Calle 68 # 53 – 34.
  • Bosa Centro: Carrera 81D # 59 A – 59 Sur.
  • Bosa Campo Verde: Calle 85 sur # 94 – 35.
  • Chapinero: Calle 63 # 9 – 76.
  • Ciudad Bolívar: Diagonal 62 sur # 20f – 20.
  • Engativá: Transversal 113 B No. 66 - 54.
  • Fontibón: Calle 17 # 98 – 71.
  • Kennedy: Avenida Boyacá # 36-57 sur.
  • Los Mártires: Carrera 21 # 14 - 75.
  • Puente Aranda: Avenida Primero de Mayo # 52b - 04.
  • Suba Ciudad Jardín: Carrera 59 # 131 A – 15.
  • Suba La Campiña: Calle 139 # 98A – 26.
  • Tunjuelito: Calle 51 sur # 7 – 35.

Recuerda acudir dentro de los horarios de atención presencial en la sede de tu localidad para formalizar el registro inicial antes del vencimiento del plazo estipulado por las autoridades.

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