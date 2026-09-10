Subsidio económico para remodelación de vivienda en Bogotá; así puedes acceder

Si vives en Bogotá y tienes en mente hacer arreglos en tu casa, poner acabados, remodelar espacios o realizar una ampliación, probablemente sabes que conseguir financiación formal puede representar un verdadero reto.

Pensando en esta situación, la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) puso en marcha el programa ‘Mejora tu Cuota’, una iniciativa creada para facilitar la obtención de créditos formales e incentivar el mejoramiento de las viviendas en la capital.

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Esta propuesta se estructura como una alianza público-privada entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y reconocidas entidades financieras que actúan como aliadas, entre las que se encuentran Credifamilia, Confiar, Cooperativa Financiera y Bancamía.



¿En qué consiste el programa ‘Mejora tu Cuota’ de la Secretaría Distrital del Hábitat?

El beneficio principal que te ofrece ‘Mejora tu Cuota’ consiste en la entrega de un subsidio económico mensual dirigido directamente a aliviar el valor de las cuotas del crédito de mejoramiento de vivienda que adquiera el hogar.

Este auxilio monetario varía en un rango de entre 231.000 y 291.000 pesos colombianos mensuales y se otorga de manera continua durante un periodo de 36 meses (es decir, tres años completos).

Gracias a este aporte, realizar remodelaciones, instalar acabados o ampliar la propiedad se convierte en un proceso mucho más viable y sostenible en el tiempo para los beneficiarios.

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Al respecto, Vanessa Velasco Bernal, secretaria Distrital del Hábitat, destacó la confianza que el sector financiero ha depositado en los programas de la administración distrital.

La funcionaria explicó que con ‘Mejora tu Cuota’ se busca disminuir la carga de la cuota crediticia y brindar un apoyo efectivo a las familias más vulnerables, articulando capacidades entre el Estado y la banca privada.

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En esa misma línea, el presidente de Credifamilia, Luis Eduardo Cuéllar, resaltó que muchos hogares en Bogotá requieren adaptar o terminar sus viviendas pero carecen de la liquidez necesaria para asumir los costos de un solo golpe.

Para atender esta demanda, la entidad financiera habilitó su línea especial de crédito orientada al mejoramiento habitacional y articuló su gestión con una red de comercios aliados especializados en materiales de construcción y servicios de remodelación.

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¿Qué actividades conforman la Gran Ruta de la Vivienda en Bogotá para el segundo semestre de 2026?

Debes tener en cuenta que el programa ‘Mejora tu Cuota’ no funciona de manera aislada, sino que se encuentra integrado a una estrategia distrital más amplia denominada la Gran Ruta de la Vivienda.

Esta iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat para el segundo semestre de 2026, recorre diversas localidades de Bogotá mediante jornadas de información, ferias de servicios y convocatorias dirigidas a las personas interesadas en comprar, arrendar o mejorar sus inmuebles.

Dentro de la programación oficial de la Gran Ruta de la Vivienda para este periodo, destacan las siguientes fechas y eventos comunitarios a los que puedes asistir:

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Arriendo Solidario: Jornadas desarrolladas del 7 al 23 de septiembre.

Jornadas desarrolladas del 7 al 23 de septiembre. Ahorro para mi Casa: Actividades enfocadas en la cultura del ahorro, del 6 al 8 de octubre.

Actividades enfocadas en la cultura del ahorro, del 6 al 8 de octubre. Gran Feria PRUMS: Evento central programado para los días 28 y 29 de noviembre.

Evento central programado para los días 28 y 29 de noviembre. Celebración del subsidio número 42.000: Jornada conmemorativa agendada para el 16 de diciembre.

¿Qué cambios se proyectan en la regulación del precio de la vivienda VIS en Colombia?

Sumado a las estrategias distritales en Bogotá, si estás planeando adquirir vivienda de interés social (VIS), es importante que conozcas las medidas planteadas a nivel nacional por el Ministerio de Vivienda.

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La entidad gubernamental presentó un proyecto de decreto con el objetivo de controlar e impedir alzas desmedidas en los precios de los inmuebles catalogados como VIS en el país.

De acuerdo con la propuesta del Gobierno Nacional, se busca reglamentar que el precio máximo de las viviendas VIS quede tope en 135 salarios mínimos.

Asimismo, la normativa plantea la obligación de definir el valor total del inmueble exclusivamente en pesos colombianos desde el instante en que se realiza la firma o el acuerdo inicial del negocio, brindando mayor estabilidad y certidumbre financiera a las familias compradoras.