Hija de Jota Mario rompe el silencio sobre el supuesto hijo no reconocido del presentador

La reciente afirmación de Sandro Raúl Castro, un hombre de 46 años que asegura ser hijo no reconocido de Jota Mario Valencia, ha generado una gran polémica en Colombia y es que según el hombre, su nacimiento fue el resultado de una relación clandestina entre el famoso presentador y su madre biológica, quien lo habría entregado a una enfermera en la Clínica Marly poco después de nacer.

Y es que a partir de esta revelación de Sandro, las redes sociales han sido testigo de una ola de comentarios y debates sobre la veracidad de esta historia y ahora un miembro importante de la familia del presentador, que falleció el 6 de junio de 2019, se pronunció al respecto.

La contundente respuesta de María José Valencia

María José Valencia, hija del recordado presentador, no tardó en reaccionar a las declaraciones de Castro y lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde la joven desmintió de manera tajante las afirmaciones sobre la existencia de un supuesto hermano desconocido.

"Solo tengo un hermano y se llama Simón. El resto es puro cuento", declaró María José, dejando claro que las versiones difundidas por Sandro Raúl Castro carecen de fundamento.

Esta no es la primera vez que la familia de Jota Mario se ve envuelta en rumores sobre hijos no reconocidos. Sin embargo, María José ha mantenido una postura firme y constante en negar cualquier otra relación familiar fuera de la que todos conocen. Su respuesta directa y segura ha calmado a muchos de los seguidores del presentador que se mostraban preocupados por la posible verdad detrás de estas afirmaciones.

El legado de Jota Mario Valencia

Jota Mario Valencia, quien falleció debido a un paro cardiovascular, dejó un legado imborrable en la televisión colombiana. Como uno de los conductores más queridos y respetados, su nombre sigue siendo recordado con cariño por millones de personas. Sin embargo, la aparición de Sandro Raúl Castro ha puesto en tela de juicio parte de su historia personal.

A pesar de las declaraciones de Castro, quien sostiene que descubrió su posible parentesco con Jota Mario tras escuchar una entrevista del presentador, la falta de pruebas concretas, como una prueba de ADN, ha dejado la historia en un limbo de especulaciones. Hasta que no se realice una verificación científica, el misterio sobre si Jota Mario tuvo o no un hijo no reconocido sigue siendo un tema abierto a debate.

