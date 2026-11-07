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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Emotivo video del reencuentro de Arleth Carolina con su mamá; estuvo desaparecida desde 2024

Emotivo video del reencuentro de Arleth Carolina con su mamá; estuvo desaparecida desde 2024

La docente fue encontrada caminando por las calles de Bogotá, ciudad hasta la que viajó su mamá para reencontrarse con ella después de dos años.

Fotografía de Arleth Carolina Álvarez junto a su madre Leida Castillo tras el emotivo reencuentro en Bogotá,
La docente barranquillera Arleth Carolina Álvarez Castillo junto a su madre, tras ser hallada con vida en Bogotá después de estar desaparecida por dos años
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

Después de dos años de incertidumbre, se conocieron las primeras imágenes en video difundidas públicamente del emotivo momento en que Leida Castillo volvió a abrazar a su hija, la docente barranquillera Arleth Carolina Álvarez Castillo.

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¿Cómo es el video del reencuentro entre Arleth Carolina y su mamá?

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Las imágenes, compartidas por el medio El Tiempo, muestran el esperado encuentro entre madre e hija en la ciudad de Bogotá. En el video se puede ver a las dos mujeres sonriendo y a Leida con una expresión de tranquilidad al reencontrarse con su hija.

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De igual forma, se escucha a la mujer cantar un fragmento de una canción en el que dice: “Yo quisiera volverte a ver”, mientras mira fijamente a la cámara. Estas imágenes representan uno de los momentos más emotivos del cierre de una búsqueda que comenzó en Barranquilla.

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¿Cómo fue la desaparición de Arleth Carolina?

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El rastro de Arleth Carolina se perdió el 22 de octubre de 2024, cuando salió de su residencia, ubicada en el conjunto residencial Golondrina, en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla. La mujer, de 35 años, se desempeñaba como docente en la Institución Educativa Cobateco, situada en el municipio de Sabanagrande. Además, contaba con una maestría en Educación.

Tras su desaparición, allegados y familiares difundieron su fotografía a través de plataformas digitales, notificaron a las autoridades y realizaron recorridos por distintas localidades con el propósito de encontrarla.

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Durante todo este tiempo, su mamá mantuvo de manera constante las acciones para dar con el paradero de su hija. Uno de los momentos de mayor impacto emocional ocurrió durante el Carnaval de Barranquilla de 2026.

Hallazgo de la docente desaparecida Arleth Carolina Álvarez.
Tras una incansable búsqueda de dos años liderada por su madre Leida Castillo, la docente Arleth Carolina Álvarez Castillo fue hallada con vida en las calles de Bogotá.
/Foto: redes sociales

En esa ocasión, Castillo acudió a la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio con un cartel que llevaba la fotografía de la docente. Allí preguntó a los asistentes si tenían alguna información que pudiera ayudar a encontrarla.

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¿Cómo fue encontrada Arleth Carolina?

El hallazgo de la docente se produjo en Bogotá, donde fue identificada mientras caminaba por las vías públicas de la capital.

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Una vez se confirmó que había sido encontrada, su mamá gestionó el traslado desde la Costa Atlántica hasta Bogotá para reencontrarse con ella. Además, se conoció que el viaje aéreo de Leida contó con el respaldo institucional de la Alcaldía de Malambo, entidad que facilitó los tiquetes para lograr este reencuentro.

Hasta el momento, las circunstancias que rodearon la desaparición de Arleth Carolina y los detalles sobre su estado de salud no han sido esclarecidos. Estos aspectos continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

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