Arleth Carolina carga tres pesadas bolsas que no permite que nadie toque: ¿qué lleva?

Arleth Carolina camina durante horas por las calles de Bogotá cargando varias bolsas que no permite que nadie toque.

Su apego a estas pertenencias ha llamado la atención de sus familiares y de las personas que han podido acompañarla durante los últimos días.

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Según contó su prima Vanessa Ríos en el pódcast 'Más allá del silencio', la mujer lleva consigo objetos personales, ropa, artículos de aseo y libros, elementos de los que no quiere desprenderse.



La historia fue revelada durante una conversación con el periodista Rafael Poveda, en la que también participó Sergio García, de Impacto News. Allí se conocieron detalles del comportamiento de Arleth después del esperado reencuentro con su mamá, Leida Castillo, quien llevaba más de dos años buscándola.



Uno de los momentos que más llamó la atención de Vanessa ocurrió cuando encontró a su prima frente al Museo Nacional de Bogotá.

De acuerdo con su relato, Arleth no dejaba de caminar y llevaba consigo tres bolsos que parecían tener bastante peso. La situación despertó curiosidad entre sus familiares, especialmente porque no se separaba de sus pertenencias.

Durante la conversación, Vanessa explicó que en esos equipajes guarda sus cosas personales.

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Entre ellas están sus elementos de aseo, prendas de vestir y libros. Aunque se trata de objetos cotidianos, lo que más inquieta a quienes han estado cerca de ella es la manera en que los protege y la dificultad que representa conseguir que acepte ayuda para transportarlos.

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Arleth Carolina no permite que nadie cargue sus bolsas

El periodista Sergio García también compartió una experiencia que tuvo después de pasar varias horas junto a Arleth Carolina. Según explicó, durante ese tiempo pudo observar que la mujer llevaba hasta cinco bolsas bastante pesadas.

Lo que más le llamó la atención fue su reacción cuando alguien intentaba ayudarla. Arleth no permitía que otras personas cargaran sus pertenencias y tampoco aceptaba que las abrieran para revisar qué había en su interior. Incluso, cuando alguien se ofrecía a quitarle peso de encima, podía molestarse.

Sergio relató que esta situación llegó a dificultar algunos desplazamientos. De hecho, contó que Arleth se negó a subir a un vehículo de transporte por aplicación, pues no quería dejar sus bolsas ni permitir que alguien más se encargara de ellas.

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La mamá de Arleth Carolina busca quedarse en Bogotá

Otro de los detalles conocidos durante los últimos días tiene que ver con la decisión de Leida Castillo de permanecer en la capital colombiana. Después de tanto tiempo buscando a su hija, la mujer quiere aprovechar la oportunidad de estar cerca de ella y acompañarla mientras se define cómo continuará su atención.

Esta decisión también implica dificultades económicas, pues Leida llegó desde la región Caribe y necesita cubrir sus gastos de alojamiento y manutención durante su permanencia en Bogotá.