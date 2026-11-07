Kbeto Zuleta reaparece en redes sociales días después del accidente de bus: “A toda Colombia”

El cantante vallenato Kbeto Zuleta continúa su proceso de recuperación en Barranquilla, luego del accidente de tránsito ocurrido el pasado 26 de octubre, en el que cuatro personas perdieron la vida.

En medio de su recuperación, se conoció un nuevo pronunciamiento oficial de su familia, compartido a través de las redes sociales del artista, en el que enviaron un mensaje de agradecimiento a Colombia por las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días.

Publicidad

¿Cuál fue el mensaje que envió la familia de Kbeto Zuleta?

A través de las redes sociales oficiales del artista, la familia Zuleta publicó un comunicado dirigido a sus seguidores. En el mensaje expresaron su agradecimiento por las oraciones y las muestras de cariño que han recibido desde diferentes regiones del país.



“A toda Colombia, gracias de corazón por sus oraciones, por estar pendientes de Kbeto y por cada mensaje de cariño que nos han hecho llegar”, se lee al inicio del comunicado compartido en la cuenta de Instagram del cantante.

Asimismo, pidieron a los seguidores del artista continuar con sus oraciones, mientras avanzan los procedimientos médicos necesarios para estabilizar su estado de salud.

Publicidad

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Kbeto Zuleta al mensaje?

Tras la publicación del comunicado, seguidores y colegas del cantante vallenato reaccionaron con mensajes de apoyo y solidaridad. Además, manifestaron su expectativa por conocer nuevas noticias sobre su recuperación.

Publicidad

Entre los comentarios que se pueden leer en la publicación se encuentran: “Dios contigo, colega”, “Dios está contigo, ahijado. Mi abrazo de fortaleza y solidaridad. Sé que te vas a parar más victorioso que nunca” y “Hermano mío, bendito sea Dios. Te mando un abrazo de fortaleza, papá”.

Hipótesis del accidente del bus donde viajaba Kbeto Zuleta

El accidente ocurrió durante la madrugada del 26 de octubre de 2026, en la carretera que comunica a El Difícil, en el departamento del Magdalena, con Bosconia, en el Cesar. En ese trayecto, el bus cayó desde el puente sobre el río Ariguaní cuando regresaba hacia Valledupar, después de que el conjunto musical cumpliera una presentación en Sincelejo.

Publicidad

El siniestro provocó el fallecimiento de dos integrantes de la agrupación, el guitarrista Harold Santana y el corista Geovanny Lobo, quienes habían participado en el concierto horas antes del accidente.

Inicialmente, las autoridades mencionaron que el accidente pudo haber sido ocasionado por un microsueño del conductor durante el recorrido. Sin embargo, la empresa propietaria del vehículo, Expreso Super Star, entregó una versión diferente de lo ocurrido en declaraciones al diario El Tiempo.

Publicidad

Según Raúl De Castro, asesor jurídico de la compañía transportadora, una persona cercana al conductor manifestó que este habría alcanzado a decir que dos perros se atravesaron repentinamente en la vía. Además, señaló que el cansancio no habría sido un factor determinante, pues el conductor había sido relevado por otro trabajador 30 minutos antes del siniestro.

Nuevo giro en la investigación sobre el accidente de Kbeto Zuleta Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Pese a estas versiones, las autoridades continúan investigando lo ocurrido para establecer las causas del accidente.

Publicidad

El estado de salud de Kbeto Zuleta

Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, Kbeto Zuleta tuvo que ser sometido a la amputación de una de sus piernas y posteriormente fue trasladado a Barranquilla. El 28 de octubre ingresó a la Clínica Iberoamérica, donde fue ubicado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Publicidad

El médico Jorge Mario Córdoba contó qué fue lo primero que preguntó Kbeto Zuleta al despertar tras el accidente. /Foto: Facebook- Kbeto Zuleta

Adicionalmente, el artista presentó una contusión pulmonar e insuficiencia respiratoria aguda, condiciones que requirieron intubación endotraqueal. Sin embargo, su hermano Héctor Arturo Zuleta García confirmó que los especialistas lograron retirarle la ventilación mecánica.

Por su parte, el médico Jorge Mario Córdoba señaló que, al recuperar el conocimiento, lo primero que preguntó el cantante fue por el estado de sus compañeros. Al enterarse de que dos de ellos habían fallecido, no pudo contener las lágrimas.

