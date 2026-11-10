Fallece famosa presentadora y modelo tras luchar contra fuerte enfermedad

La industria del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de Toukie Smith, reconocida actriz y modelo estadounidense que falleció a los 74 años luego de enfrentar durante un largo periodo una delicada enfermedad.

La noticia fue anunciada por sus hijos gemelos, Airyn y Julian De Niro, quienes compartieron un mensaje para despedir a su mamá y recordar el legado que dejó tanto en la televisión como en el mundo de la moda.

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La artista murió el pasado 4 de noviembre en un hospital de Nueva York, después de atravesar una prolongada batalla contra la esclerosis múltiple. Sin embargo, fue hasta el lunes 9 de noviembre cuando sus familiares hicieron pública la noticia, generando numerosas reacciones entre quienes siguieron su trayectoria.



Toukie Smith también fue conocida por su relación sentimental con el reconocido actor Robert De Niro, con quien tuvo dos hijos. Su historia familiar y su recorrido profesional hicieron que su nombre volviera a ocupar titulares en medios internacionales tras conocerse su fallecimiento.



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¿De qué murió Toukie Smith? Sus hijos confirmaron la noticia

La muerte de Toukie Smith fue confirmada por sus hijos, Airyn y Julian De Niro, quienes informaron que su mamá falleció después de enfrentar durante años la esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central.

En el comunicado compartido para dar a conocer la noticia, los hermanos recordaron a la actriz con palabras de admiración y destacaron la huella que dejó en sus vidas y en la industria del entretenimiento.

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“Toukie era una fuerza de la naturaleza. Dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla”, expresaron sus hijos.

También resaltaron la importancia de su trayectoria y el papel que desempeñó en la moda estadounidense, especialmente por abrir espacios para nuevas generaciones de modelos y diseñadores negros.

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La noticia generó reacciones entre seguidores de la artista, quienes recordaron sus participaciones en producciones televisivas y su paso por importantes pasarelas internacionales.

La historia de Toukie Smith y su relación con Robert De Niro

Otro aspecto que mantuvo a Toukie Smith en el interés de la prensa internacional fue su relación con Robert De Niro, uno de los actores más reconocidos de Hollywood.

La pareja comenzó su historia sentimental en 1988 y permaneció junta hasta 1996. Durante esos años tuvieron dos hijos gemelos, Airyn y Julian, quienes nacieron en octubre de 1995 mediante gestación subrogada.

Aunque su relación terminó, ambos compartieron la crianza de sus hijos, quienes ahora fueron los encargados de comunicar la partida de su mamá.

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La relación con De Niro hizo que Smith también fuera protagonista de numerosas publicaciones sobre la vida personal del actor. Sin embargo, su reconocimiento no dependió únicamente de ese vínculo, pues construyó una carrera propia en dos industrias altamente competitivas: la moda y la actuación.

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Antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión estadounidense, Toukie Smith desarrolló una importante carrera como modelo. Su recorrido comenzó en 1972, después de estudiar en el Fashion Institute of Technology de Nueva York.

Durante los años setenta trabajó con importantes diseñadores y casas de moda, entre ellos Givenchy, Thierry Mugler e Issey Miyake. También apareció en publicaciones internacionales como Vogue, Ebony, Cosmopolitan y Seventeen.

Uno de los reconocimientos más importantes de esa etapa llegó en 1978, cuando Bloomingdale's la distinguió como modelo del año.

Con el paso del tiempo decidió explorar otros escenarios y comenzó a participar en producciones de televisión y cine. Entre sus apariciones más recordadas están las series 'Miami Vice' y '227', donde interpretó a Eva Rawley.