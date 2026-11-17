Si planeas tus actividades para los próximos días en Argentina, debes estar muy atento al clima, ya que la llegada de un ciclón incrementará notablemente la frecuencia de lluvias y tormentas en gran parte del país.

De acuerdo con los datos presentados por Meteored, una amplia región estará bajo la influencia de un sistema de bajas presiones y abundante humedad entre este martes 17 y el viernes 20 de noviembre de 2026.

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Este fenómeno atmosférico favorecerá la formación recurrente de núcleos de lluvia con valores acumulados que superarán los promedios habituales de la temporada.

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Además de las precipitaciones, el desplazamiento de este sistema generará intensas ráfagas de viento y cambios térmicos marcados en distintas provincias.



#PronosticodelTiempo 🇦🇷 ⚠️⛈️ Medio país bajo alerta por #tormentas, sobre las provincias del centro y norte. #AMBA con aumento de la nubosidad, máxima en torno a los 26-27 °C, húmedo e inestable por la noche/trasnoche. 📲 Más info👇 https://t.co/xQ6bZuqH6W https://t.co/EsHp0GCZ5E — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 16, 2026

¿Qué provincias y regiones de Argentina afectará el ciclón?

La inestabilidad meteorológica abarcará un área extensa del mapa nacional que incluye el norte de la Patagonia, la región de Cuyo y amplios sectores del centro y norte argentino.

Si te encuentras en las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, el centro y norte de La Pampa, el oeste de Santa Fe, el sur de La Rioja y Catamarca, Tucumán o el sur de Santiago del Estero, debes estar preparado para presenciar tormentas localmente fuertes.

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Sin embargo, la mayor preocupación por el impacto de los temporales se focaliza en las provincias del Noreste Argentino (NEA) y la región del Litoral.

En la franja integrada por Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y el norte de Santiago del Estero, se prevén tormentas de intensidad fuerte a severa, las cuales llegarán acompañadas por ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

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Esta situación atmosférica resulta particularmente crítica para las localidades cercanas al río Paraná, donde los suelos ya permanecen saturados y diversos arroyos registran crecidas.

El panorama se complica aún más debido a que una onda de crecida del río Paraná continúa desplazándose hacia el sur, lo que suma alerta en zonas donde ya se han reportado personas evacuadas y autoevacuadas.

¿Cuándo lloverá más y de cuánto serán los acumulados de agua?

El periodo de mayor inestabilidad se extenderá a lo largo de cuatro jornadas consecutivas, comenzando el martes 17 de noviembre con tormentas fuertes concentradas en el noreste, sectores del Litoral y la provincia de Buenos Aires.

Durante este primer día, sectores de Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa registrarán acumulados de lluvia que alcanzarán los 70 milímetros en eventos puntualmente severos.

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Para el miércoles 18 de noviembre, el centro de baja presión se trasladará hacia las aguas del Atlántico, posicionándose al este de la provincia de Buenos Aires.

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Ese movimiento impulsará una regeneración de precipitaciones que dejarán más de 60 milímetros en un lapso de 24 horas sobre el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa, y el oeste de Corrientes. Ese mismo día también se proyectan tormentas localmente fuertes en áreas de Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.

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El jueves 19 de noviembre se mantendrán los chaparrones en Cuyo, La Pampa y Córdoba, mientras que hacia la tarde y la noche los fenómenos se intensificarán en Corrientes, el norte de Santa Fe y parte de Chaco.

Las estimaciones elaboradas mediante el modelo numérico ECMWF señalan que los acumulados semanales en el NEA y el Litoral superarán los 180 milímetros, con picos en torno a los 200 milímetros.

Finalmente, el viernes 20 de noviembre persistirán las lluvias fuertes a severas en el este de Chaco y Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones, con marcas puntuales de hasta 80 milímetros, mientras que Tucumán y Córdoba volverán a registrar tormentas intensas.

¿Cómo afectarán el viento y la temperatura a Buenos Aires y al resto del país?

En el territorio de la provincia de Buenos Aires, la inestabilidad afectará una amplia diagonal que comprende el noroeste, el centro y el sudeste bonaerense. Si vives o circulas por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), experimentarás episodios de tormenta focalizados principalmente durante la madrugada y la mañana del martes 17.

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Posteriormente, entre la tarde y la noche del miércoles 18, la presencia del ciclón en el océano Atlántico impulsará ráfagas del sudoeste que podrían superar los 50 km/h en el AMBA y alcanzar los 60 km/h en el resto de la provincia de Buenos Aires.

En la región patagónica, el paso del centro de baja presión por el norte dejará lluvias con acumulados de hasta 50 milímetros en Neuquén, el sur de Río Negro y el norte de Chubut.

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Por otro lado, los valores térmicos mostrarán un contraste marcado a lo largo de la semana. Antes del desarrollo de los temporales, el termómetro registrará máximas elevadas de hasta 40°C en el oeste de Formosa y Chaco y en el este de Salta y Jujuy, además de marcas cercanas a los 35°C en el sur de Corrientes y el centro de Santa Fe.

Sin embargo, el posterior avance de aire frío desde el sur provocará un leve descenso de temperatura en la franja central con máximas por debajo de 30°C, mientras que en el noreste patagónico la caída ubicará los valores máximos entre 15°C y 21°C.

El evento concluirá el viernes 20 con precipitaciones residuales de hasta 25 milímetros en el sur, centro y este bonaerense.