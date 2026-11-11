Reconocido centro comercial activa Navidad Solidaria para recuperar colegios afectados por terremoto

Uno de los lugares más afectados por el terremoto del 10 de agosto fue Pereira. La emergencia también tuvo consecuencias en la infraestructura educativa de Risaralda, por lo que las autoridades ordenaron la evacuación de cerca de 24.000 estudiantes para garantizar su seguridad.

Ante este panorama, comenzaron a impulsarse iniciativas para contribuir a la recuperación de los espacios educativos. Una de ellas es la campaña 'Donatón Navidad Titán', liderada por el centro comercial Titán Plaza bajo el lema 'Un regalo del alma para el alma', que tiene como objetivo recaudar 250 millones de pesos.

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Los recursos obtenidos serán destinados a la reconstrucción de colegios en el municipio de Dosquebradas, una de las zonas donde se reportaron afectaciones en la infraestructura escolar.



¿Qué se conoce de la iniciativa del centro comercial Titán Plaza?

De acuerdo con la información entregada por el centro comercial, la campaña cuenta inicialmente con un aporte de 140 millones de pesos provenientes de recursos propios de la organización.

El dinero restante para alcanzar la meta de 250 millones de pesos se espera reunir mediante el apoyo de marcas aliadas, proveedores, empresas del sector privado y visitantes.

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La iniciativa también representa un cambio en la destinación del presupuesto navideño del centro comercial. En lugar de invertir esos recursos en los tradicionales obsequios institucionales dirigidos a fundaciones, la administración decidió destinarlos a la recuperación de la infraestructura pública educativa.

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Al respecto, la gerente del centro comercial, Yazmín Lombana Romero, explicó que el aporte inicial busca convertirse en un punto de partida para movilizar a la comunidad y al sector productivo en favor de la educación de la región.

Las alianzas y actividades de la campaña

La campaña cuenta con el respaldo de la Fundación 'El Alma No Tiene Color', liderada por la modelo y actriz Belky Arizala, que participa en la articulación social de esta convocatoria.

La jornada principal de recaudación se realizará el sábado 14 de noviembre, entre las 2:00 p. m. y las 8:00 p. m., en la Plazoleta de Eventos del centro comercial.

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La programación incluirá muestras culturales y desfiles de moda con África Fashion Week Colombia y la diseñadora Gina Melecio. También habrá presentaciones del Grupo Llanero del Ejército Nacional, la Quintetto Big Band de la Armada Nacional y el cantante Danny Marín.

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A estas actividades se sumarán imitadores del programa Yo Me Llamo, quienes rendirán homenaje a Rafael Orozco y Camilo. Finalmente, a las 7:00 p. m. se llevará a cabo el lanzamiento de la temporada navideña, bajo el concepto 'Donde todos encuentran su lugar', con la presentación del grupo Cantar y Vivir.

La iniciativa busca responder a las afectaciones que dejó el terremoto en los establecimientos educativos de la región. La evacuación de miles de estudiantes alteró el desarrollo de las actividades académicas, por lo que la recuperación de espacios seguros resulta fundamental para garantizar la continuidad de sus procesos de formación.

Según las estimaciones de la organización, los recursos recaudados beneficiarán directamente a 1.650 niños y jóvenes de los establecimientos educativos que serán atendidos en Dosquebradas.