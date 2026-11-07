Reconocido centro comercial recrea la Navidad del Polo Norte con nieve y temperatura del Ártico

El centro comercial Plaza Imperial inauguró una propuesta pedagógica e interactiva denominada Imperial Ártico. La instalación recrea las condiciones climáticas de los polos y cuenta con más de 180 metros cuadrados de nieve 100 % real, mantenida permanentemente a una temperatura de -16 °C.

La atracción, ubicada junto a la entrada principal número 1 del complejo comercial, busca sensibilizar a los visitantes sobre la preservación de los ecosistemas polares, actualmente amenazados por el cambio climático. Para ello, propone una experiencia de contacto directo con temperaturas extremas.

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¿Por qué se recrea este espacio con la temperatura del Ártico?

La apertura de este espacio gélido ocurre en medio de una alerta climática global. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó recientemente que los últimos 11 años han sido los más cálidos desde que comenzaron los registros históricos.

Frente a este panorama, esta atracción busca recrear un entorno polar en Bogotá para incentivar la reflexión sobre los procesos de deshielo y sus consecuencias para el planeta.

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La propuesta ambiental del complejo comercial incluye, además, la exhibición del Árbol de la Vida, ubicado en la zona de Plaza Eventos. Esta estructura, que supera los 15 metros de altura, reemplaza las esferas y los adornos festivos tradicionales por mensajes de concientización orientados a promover el ahorro de agua, el uso eficiente de la energía y la adecuada separación de residuos sólidos desde los hogares.

En Plaza Imperial podrás encontrar Imperial Ártico Foto: imagen suministrada

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¿Cómo será la atracción que simula la temperatura del Ártico en Bogotá?

La instalación cuenta con diferentes elementos interactivos y mecanismos que incorporan energías renovables. Entre sus principales atractivos se encuentran:

Generación de energía mediante pedaleo: dos bicicletas conectadas a un sistema mecánico de dinamo permiten que los visitantes produzcan energía eléctrica al pedalear, utilizada para iluminar algunos sectores del montaje.

dos bicicletas conectadas a un sistema mecánico de dinamo permiten que los visitantes produzcan energía eléctrica al pedalear, utilizada para iluminar algunos sectores del montaje. Tecnología fotovoltaica: tres escenografías animatrónicas temáticas funcionan con energía generada por el sistema de paneles solares fotovoltaicos del establecimiento, lo que contribuye a reducir la huella de carbono del alumbrado de temporada.

tres escenografías animatrónicas temáticas funcionan con energía generada por el sistema de paneles solares fotovoltaicos del establecimiento, lo que contribuye a reducir la huella de carbono del alumbrado de temporada. Educación y compromisos ambientales: el recorrido incorpora la estación Escuela Polar, que cuenta con cuestionarios ecológicos e incentivos para los participantes. También dispone del módulo Huellas de Compromiso, un espacio fotográfico en el que los asistentes pueden expresar sus compromisos personales con el cuidado del medioambiente.



¿Qué recomendaciones se deben seguir para ingresar a esta atracción?

Debido a las bajas temperaturas de -16 °C que se registran en el espacio cerrado, es importante contar con prendas adecuadas para evitar una exposición excesiva al frío.

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Entre las recomendaciones de los organizadores y expertos en salud se encuentra la técnica de vestimenta por capas, que consiste en utilizar tres niveles de protección: una primera capa que ayude a mantener la piel seca, una segunda que conserve el calor corporal y una tercera que proteja del frío exterior.

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Por otra parte, la programación cultural asociada a esta iniciativa incluye un evento de apertura el sábado 14 de noviembre, desde las 2:00 p. m., en Plaza Eventos. La jornada contará con un homenaje musical a agrupaciones tradicionales como Los Hispanos, Los Graduados y Pastor López.

Finalmente, a las 6:00 p. m. se realizará el encendido solemne de luces, que contará con la participación coral del grupo Coro Imperialito.