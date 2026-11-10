Más de 20 terremotos sacuden el Anillo de Fuego del Pacífico; alerta en varios países

Una intensa racha de actividad sísmica ha puesto en alerta a distintas regiones del planeta tras registrarse más de 20 terremotos de magnitud 5.0 o superior en los últimos siete días (del martes 3 al martes 10 de noviembre).

De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la gran mayoría de estos movimientos telúricos se concentraron en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, la zona geológica más activa de la Tierra.

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Los terremotos más fuertes de la semana en el Pacífico

Entre el 5 y el 10 de noviembre de 2026, las redes sismológicas internacionales detectaron varios eventos de consideración que sacudieron tanto zonas insulares como costas continentales:



Islas Salomón (Magnitud 6.4). Fue el sismo más potente del periodo. Ocurrió el 9 de noviembre a 30 kilómetros al suroeste de Lata, con una profundidad superficial de 17 kilómetros. A pesar de su fuerza, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico descartó el riesgo de maremoto.

Fue el sismo más potente del periodo. Ocurrió el 9 de noviembre a 30 kilómetros al suroeste de Lata, con una profundidad superficial de 17 kilómetros. A pesar de su fuerza, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico descartó el riesgo de maremoto. Japón (Magnitud 6.1). El 6 de noviembre un fuerte temblor sacudió la costa oriental de la región de Kanto, cerca de Chiba. El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y fue perceptible en Tokio sin dejar víctimas ni daños estructurales graves.

El 6 de noviembre un fuerte temblor sacudió la costa oriental de la región de Kanto, cerca de Chiba. El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y fue perceptible en Tokio sin dejar víctimas ni daños estructurales graves. Región de Fiyi (Magnitud 6.1). Se registró el 5 de noviembre en el Pacífico Sur. Gracias a que su hipocentro se ubicó a más de 540 kilómetros de profundidad, la energía se disipó sin causar afectaciones en la superficie.

Se registró el 5 de noviembre en el Pacífico Sur. Gracias a que su hipocentro se ubicó a más de 540 kilómetros de profundidad, la energía se disipó sin causar afectaciones en la superficie. Guatemala (Magnitud 5.6). Este martes 10 de noviembre, un sismo frente a las costas de Puerto San José sacudió edificios en la capital guatemalteca y se sintió con claridad en El Salvador y Nicaragua. Las autoridades locales no reportaron heridos ni daños materiales de consideración.

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¿Por qué tiembla tanto en el Anillo de Fuego del Pacífico?

El Anillo de Fuego es una extensa franja en forma de herradura de unos 40.000 kilómetros que bordea la cuenca del océano Pacífico. En esta región interactúan y chocan múltiples placas tectónicas, como la del Pacífico, Nazca, Cocos, Filipina y Norteamericana.



Esta fricción constante hace que el área concentre cerca del 90 % de los terremotos del mundo y alrededor del 75 % de los volcanes activos del planeta. Por esta razón, países de América Latina, Norteamérica, Asia y Oceanía experimentan movimientos telúricos de forma recurrente.



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¿Anuncia esta actividad un megaterremoto?

Ante la viralización de estos reportes en redes sociales, los sismólogos aclaran que registrar más de 20 sismos de magnitud moderada a fuerte en una semana entra dentro de los parámetros normales del planeta.

Los expertos del USGS enfatizan que un aumento puntual de temblores en distintas zonas del Pacífico no significa que se aproxime un terremoto de mayores proporciones.

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Actualmente, ninguna tecnología permite predecir la fecha, el lugar exacto ni la magnitud de futuros eventos sísmicos, por lo que recomiendan mantener la calma, seguir únicamente fuentes oficiales y revisar los planes familiares de prevención.