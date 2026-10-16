Ana Lucía Pineda revela dinero que recibió su fundación por terremoto, ¿por qué está quieto?

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada y representada legalmente por la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda , presentó de forma oficial un detallado informe de gestión financiera y operativa con corte al 13 de octubre de 2026.

El reporte se entregó con el objetivo de brindar transparencia ante la opinión pública y responder a los cuestionamientos y recursos legales impulsados por sectores del Congreso sobre el manejo de las donaciones destinadas a atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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De acuerdo con el balance los puntos más importantes del informe económico incluyen:



Monto total recaudado: La entidad reportó haber recibido, administrado y canalizado una suma exacta de $54.607.443.810 COP entre el 7 de julio y mediados de octubre.

La entidad reportó haber recibido, administrado y canalizado una suma exacta de entre el 7 de julio y mediados de octubre. Origen de los fondos: El reporte aclara que el 100 % de los recursos proviene del sector privado . La fundación enfatizó que no ha recibido ni ejecutado ningún tipo de presupuesto o recurso de origen público.

El reporte aclara que el . La fundación enfatizó que no ha recibido ni ejecutado ningún tipo de presupuesto o recurso de origen público. Aporte mayoritario: El principal aportante fue el Grupo Gilinski , cuya donación empresarial ascendió a un monto equivalente al 81 % del total de las ayudas económicas recibidas por la organización.

El principal aportante fue el , cuya donación empresarial ascendió a un monto equivalente al recibidas por la organización. Destino de los recursos: El dinero aportado por el conglomerado empresarial se encuentra depositado en cuentas bancarias y está específicamente direccionado a la reconstrucción de instituciones educativas y centros de salud en la ciudad de Cali.

El dinero aportado por el conglomerado empresarial se encuentra depositado en cuentas bancarias y está específicamente direccionado a la en la ciudad de Cali. Gastos de funcionamiento: Se especificó que los gastos administrativos acumulados por la fundación durante el desarrollo de la contingencia alcanzan un total de $11.916.639 COP. El excedente de dinero restante sigue disponible de acuerdo con los cronogramas de las obras proyectadas.

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En el ámbito logístico y humanitario, la fundación también reportó la movilización de 5.652 toneladas de asistencia humanitaria en especie, logrando impactar positivamente a más de 48.000 ciudadanos afectados a lo largo de 80 municipios en ocho departamentos del país.



Asimismo, coordinaron el apoyo en salud mental por medio de la red Un Corazón Contigo, la cual reunió a 600 profesionales voluntarios para brindar más de 4.500 consultas de asistencia psicológica virtual.

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¿Por qué el dinero de la fundación está quieto?

De acuerdo con las declaraciones oficiales de la primera dama, Ana Lucía Pineda, los recursos económicos permanecen guardados de forma preventiva en las cuentas de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas debido a una rigurosa estrategia metodológica por fases.

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La junta directiva de la organización tomó la decisión autónoma de no ejecutar estos fondos hasta el inicio formal de la "Fase 2", la cual está destinada de manera exclusiva a la reconstrucción de infraestructura duradera, como viviendas, colegios y centros de salud para los damnificados del sismo.

Esta permanencia de los caudales se justifica bajo criterios de planificación estratégica, argumentando que avanzar en obras civiles sin cronogramas estructurales detallados e interventorías técnicas sería una gestión irresponsable.

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Además, se aclaró que la "Fase 1" de atención humanitaria inmediata ya se cubrió con 5.652 toneladas de ayudas en especie, mientras que el dinero restante —donado en un 81 % por el Grupo Gilinski— se encuentra estrictamente etiquetado y reservado para la financiación de grandes complejos educativos y sanitarios en la ciudad de Cali, impidiendo su desvío hacia gastos menores o contingencias del día a día.