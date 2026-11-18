Una investigación judicial y policial se encuentra en curso tras el fallecimiento de Olivia Melo Moreira, una niña de tres años que murió luego de recibir un disparo de arma de fuego presuntamente accionado por su hermana de cinco años, en Río de Janeiro, Brasil.

Según informaron las autoridades, el hecho ocurrió en una vivienda donde había un arma de fuego cargada y ubicada en un lugar de fácil acceso. Esta situación llevó a los investigadores a indagar sobre la responsabilidad del padre de las menores en el manejo y resguardo del armamento.

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¿Cómo ocurrió la muerte de Olivia Melo Moreira?

Las autoridades señalaron que el hecho ocurrió el domingo 8 de noviembre en el barrio de Guaratiba, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro.

De acuerdo con los reportes oficiales y las versiones difundidas por medios locales, los padres de Olivia se despertaron repentinamente tras escuchar una fuerte detonación de arma de fuego. Al dirigirse de inmediato hacia la habitación en la que descansaban sus tres hijas, encontraron a la pequeña Olivia tendida en el suelo y con una herida provocada por un disparo.

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Por su parte, la hermana de cinco años habría gritado: "Perdón, papá", una expresión que fue recogida en los reportes sobre el caso y que ha llamado la atención por las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Olivia fue trasladada de urgencia al Hospital Rocha Faria. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de la lesión ocasionada por el proyectil.

Posteriormente, agentes de la Policía Militar acudieron al lugar para adelantar las primeras diligencias y recopilar información que permita esclarecer lo sucedido.

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Menina de 3 anos morre após ser atingida por tiro acidental feito pela irmã em Guaratiba, no Rio Olivia Melo Moreira chegou a ser levada ao Hospital Rocha Faria, mas não resistiu; pais foram ouvidos e arma apreendida pela polícia Leia mais: https://t.co/4Cvb5xGyU0 — Record Rio (@record_rio) November 9, 2026

¿Por qué el papá de Olivia Melo tenía un arma cargada?

Las primeras indagaciones establecieron que el arma involucrada en el caso se encontraba cargada. Asimismo, se conocieron detalles sobre lo ocurrido durante las horas previas al disparo.

Durante la noche del sábado 7 de noviembre, la familia Moreira había asistido a una celebración callejera frente a su vivienda. Posteriormente, regresaron a descansar y, según las versiones conocidas, se acostaron alrededor de las 6:00 de la mañana del domingo. Minutos después, la madre de las niñas se percató de que el portón del garaje de la propiedad estaba completamente abierto, por lo que alertó a su pareja.

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Ante la sospecha de un posible intento de robo o de la presencia de personas extrañas, el padre tomó una pistola cargada y revisó las instalaciones de la vivienda. El hombre contaba con una licencia de portación bajo la categoría CAC (coleccionista, tirador deportivo y cazador).

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Tras verificar que no había peligro, regresó a la habitación. Sin embargo, habría dejado el arma sobre la mesada de la cocina, desde donde fue tomada por su hija de cinco años, quien presuntamente accionó el gatillo e hirió a su hermana menor.

¿Qué pasará con el papá de Olivia Melo Moreira?

Después del fallecimiento de la niña, su padre acudió voluntariamente a una comisaría para rendir declaración ante las autoridades en calidad de sospechoso.

De acuerdo con la información conocida, en ese momento no se ordenó su detención inmediata, mientras avanzaban las diligencias para establecer las circunstancias del caso y determinar las posibles responsabilidades. La investigación contempla una eventual imputación por homicidio culposo, relacionada con una posible falta de precaución y negligencia en el manejo y almacenamiento del arma de fuego, especialmente por la presencia de menores de edad en la vivienda.

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Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido y establecer las consecuencias judiciales que podría enfrentar el padre de las niñas.