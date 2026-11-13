Aparece video del momento exacto en que colapsó edificio; murieron tres colombianos

El colapso de un edificio de tres pisos en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York, generó conmoción, especialmente después de que se difundiera en redes sociales un video que muestra el momento en que la estructura se desplomó. La emergencia ocurrió el miércoles 11 de noviembre.

El balance preliminar de las autoridades es de ocho personas fallecidas, seis de ellas en el lugar de los hechos y dos en hospitales cercanos. Además, otras 18 resultaron heridas y recibieron atención médica.

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El accidente ocurrió en la zona de Flatbush Avenue, cerca de Bedford Avenue, un sector residencial con intensa actividad urbana. Según los reportes entregados por las autoridades locales, la estructura cedió en cuestión de segundos y cayó sobre una construcción adyacente, lo que generó alarma entre los habitantes del sector.



El video del desplome del edificio en Nueva York

Poco después de conocerse la noticia, comenzó a circular en redes sociales un video que registró el momento exacto de la emergencia. Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad tipo Ring, instalada en una propiedad cercana.

En la grabación se observa cómo los materiales de la estructura caen rápidamente y forman una densa nube de polvo que cubre la vía pública. El impacto produjo un fuerte estruendo que quedó registrado por el dispositivo de vigilancia y alertó a los habitantes de la zona.

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Cabe recordar que el edificio, construido en 1930, contaba con cuatro apartamentos y un local comercial en la planta baja. La estructura cayó sobre una obra de excavación ubicada en un terreno vecino. Otro inmueble también resultó afectado por el derrumbe.

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🚨🇺🇸 Las autoridades confirmaron 8 muertos y 18 heridos tras el derrumbe de un edificio ocurrido ayer en Brooklyn, Nueva York. Los equipos de emergencia dieron por concluidas las tareas de rescate al descartar más víctimas bajo los escombros. https://t.co/h6kGSKkOf3 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 12, 2026

Víctimas por el colapso del edificio en Nueva York

Horas después de la emergencia, las autoridades entregaron un balance de lo ocurrido y confirmaron que ocho personas perdieron la vida y otras 18 resultaron heridas. Estas últimas recibieron atención médica de urgencia.

Entre las víctimas mortales fue identificado un ciudadano ecuatoriano llamado Gabriel Siguencia, de 22 años, quien deja a su esposa en estado de gestación y a un hijo pequeño.

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Su hermanastra, Kayla Chimborazo, habló con el medio de comunicación EFE y relató los momentos de angustia que vivió su familia mientras intentaba encontrarlo. “Fuimos de hospital en hospital, tratando de encontrarlo, mostrando fotos, pero nadie sabía nada hasta que nos dijeron que había fallecido”, contó.

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Por otra parte, la Cancillería de Colombia y el Consulado General Central de Colombia en Nueva York, confirmaron el fallecimiento de tres ciudadanos; dos menores de edad y un adulto. Adicionalmente, una mujer resultó herida y recibió atención hospitalaria.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lamentó lo ocurrido y destacó que la tragedia afectó directamente a familias de diferentes comunidades migrantes, entre ellas las de México, Colombia, Ecuador y Trinidad.

Operativo de emergencia e investigación por el derrumbe

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Ante la gravedad del accidente, el Departamento de Bomberos de Nueva York desplegó a más de 250 efectivos en el lugar del desplome. Las labores de rescate incluyeron el apoyo de una unidad canina entrenada para localizar posibles sobrevivientes y recuperar cuerpos entre los escombros.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer las causas exactas de la falla estructural.

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Los informes preliminares indican que en el terreno contiguo se adelantaban trabajos de excavación, por lo que los investigadores analizan si las obras de construcción vecinas pudieron influir en el colapso del inmueble.

