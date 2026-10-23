¿Es malo guardar la ropa o joyas de un familiar fallecido? Experta responde

Cuando atraviesas la pérdida de un familiar o un ser querido, es muy probable que te enfrentes a la duda de qué hacer con sus objetos personales.

Existe una gran cantidad de creencias populares y mitos urbanos que afirman que mantener ropa, accesorios o pertenencias de personas que ya fallecieron puede resultar perjudicial o cargar el entorno con energías pesadas.

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Sin embargo, la tanatóloga y autora del libro Mi cita con el cielo, Esperanza Cruz, aclaró esta interrogante durante su participación en el programa radial y televisivo El Klub.



Si te preguntas si es adecuado o no conservar este tipo de recuerdos en tu hogar, la postura de la especialista se enfoca en la intención con la que decides guardar y utilizar cada objeto.

Para la experta en procesos de duelo, la presencia de estas pertenencias no debe abordarse desde el misticismo o el temor, sino como un puente de afecto bien encauzado.

¿Es malo o negativo guardar ropa y objetos de un ser querido fallecido?

La respuesta directa que ofrece la tanatología a través de Esperanza Cruz en El Klub es que no tiene nada de malo ni negativo conservar los objetos de alguien que ya no está físicamente.

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De hecho, la tanatóloga asegura que mantener estas pertenencias en tu vida cotidiana constituye un acto genuino de honrar la memoria y el legado de esa persona especial.

Durante la transmisión en El Klub, uno de los locutores compartió su experiencia personal al revelar que utiliza de manera constante una cadena que perteneció a su abuela fallecida.

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El presentador explicó que lleva este accesorio no por misticismo o superstición, sino como un gesto de cariño, recuerdo lindo y homenaje hacia ella.

Ante este caso concreto, Esperanza Cruz validó por completo la acción y detalló que portar esa joya o guardar un objeto querido equivale a sentir y mantener un "abrazo materno" o una conexión afectiva reconfortante.

La especialista desmitificó la idea de que los difuntos se molesten o sufran porque sus familiares conserven sus bienes.

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Al contrario, explicó que las almas o espíritus de los seres queridos sienten orgullo y satisfacción cuando perciben que los recuerdas desde el amor y el respeto, apreciando incluso ver cómo sus accesorios lucen bien en sus descendientes.

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¿Cómo influyen las pertenencias de los difuntos en el proceso de duelo según la tanatología?

El manejo de los recuerdos materiales está estrechamente vinculado a la manera en que gestionas tu propia energía y la forma en que vives el proceso de duelo.

Esperanza Cruz señala en El Klub que lo verdaderamente determinante en este trayecto es evitar los juicios sociales, la culpa y las historias infundadas que suelen circular en el entorno comunitario.

Afrontar una pérdida exige que te des el permiso de sentir y atravesar las emociones de forma auténtica, permitiéndote expresar la tristeza sin dejarte llevar por opiniones ajenas.

Cuando utilizas o mantienes un objeto de tu familiar desde el cariño y la tranquilidad, ese artículo cumple la función de recordar la presencia amorosa que esa persona tuvo en tu historia.

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Para la tanatóloga, la energía personal se sostiene en la coherencia y en la paz emocional con la que abordas la ausencia física de tus seres queridos.

Si abordas el recuerdo de tus familiares fallecidos desde el afecto sincero, las pertenencias se convierten en símbolos de respeto que acompañan tu proceso sin generar cargas ni prejuicios innecesarios.

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Mira la entrevista completa: