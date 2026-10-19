Aterrador hallazgo en el Salto del Tequendama: revelan sombras y niñas captadas en cámara

El legendario Hotel Refugio del Salto del Tequendama es uno de los lugares que más enigmas guarda en Colombia. Durante una emisión del programa El Klub de La Kalle, los creadores de una histórica investigación audiovisual relataron los aterradores sucesos que vivieron al pasar una noche completa en la casona abandonada y revelaron impactantes hallazgos captados en cámara.

Los productores Eduardo Franco, docente universitario de medios audiovisuales, y Tuto Mesa, comunicador y realizador independiente, explicaron cómo en el año 2000 emprendieron la producción de un documental independiente en el antiguo hotel.

Publicidad

Puedes leer: ¿Qué pasa con el alma de una persona que se quita la vida? Ayda Valencia revela a dónde va



La edificación, construida en la década de 1920 frente al imponente abismo de la catarata, funcionó originalmente como hospedaje de lujo y posteriormente como restaurante antes de quedar abandonada y sumida en historias de tragedias y apariciones.



¿Qué fenómenos paranormales fueron captados en cámara en el Salto del Tequendama?

Durante la expedición del equipo de producción, integrada por cerca de ocho personas, la casona se encontraba en total penumbra y sin servicio eléctrico funcional en sus pasillos, por lo que debieron recorrer los cinco pisos con linternas y cámaras de formato análogo y DVCAM.

Aunque en su momento vivieron situaciones tensionantes por la intensa sensación de frío y angustia en el lugar, los hallazgos más estremecedores aparecieron tiempo después, al revisar minuciosamente el material grabado.

Entre los elementos captados en video destaca la silueta de una sombra humana que transita por el lugar.

Publicidad

Puedes leer: La médium Ayda Valencia revela diferencia entre brujería y karma: "Nosotros elegimos"

Durante una entrevista realizada dentro de la casona a José Ignacio, quien fue el cuidador del sitio durante doce años en completa soledad, la cámara registró cómo una figura oscura descendió hacia una zona de parqueadero clausurada y llena de leña, donde no había acceso ni presencia de ningún integrante del equipo técnico.

Publicidad

Este fenómeno no fue notado durante la grabación inicial, sino descubierto años más tarde al inspeccionar el video en detalle.

Otro de los hallazgos más impactantes y recurrentes es la aparición de dos figuras infantiles en un balcón con vista directa al abismo.

En las tomas de apoyo e intervenciones grabadas en el lugar, la cámara logró registrar la presencia de dos niñas con vestidos blancos de estilo antiguo, semejantes a la época de 1930, que parecían saltar o jugar en círculos en el balcón.

La verificación de estas siluetas en revisiones posteriores coincidió con testimonios de visitantes y videos aficionados que han circulado en redes sociales, donde se observan estas mismas manifestaciones en la estructura.

Publicidad

Además de las imágenes, en las ventanas del área del bar y del gran salón se registraron rostros y figuras translúcidas.

En una de las ventanas que da directamente al vacío sobre el precipicio, se observó el espectro de una mujer con expresión de lamento o grito, así como el sonido de golpes provenientes del exterior donde es físicamente imposible que una persona se sostenga.

Publicidad

¿Quiénes revelaron estos hallazgos en El Klub de La Kalle y qué descubrieron en las revisiones?

En la entrevista concedida a El Klub de La Kalle, Eduardo Franco y Tuto Mesa detallaron que las grabaciones también permitieron capturar inquietantes psicofonías mediante grabadoras de casset pequeño de periodismo.

Al dejar los equipos encendidos en el sótano y en la zona del bar durante cerca de 40 minutos, registraron el sonido nítido de pasos con tacones de mujer, el arrastre de una caja pesada y crujidos en lámparas de vidrio que resonaban como claves de comunicación.

Un hecho insólito ocurrió durante el proceso de edición y montaje en sala lineal. Al revisar la cinta magnetofónica acelerándola a un 300% de velocidad o analizándola en reproducción, escucharon una voz distorsionada que pronunciaba claramente la palabra "Váyanse", una advertencia que se repetía tanto al avanzar como al rebobinar el audio.

Los creadores señalaron que, debido a la época y a las limitaciones de la tecnología análoga del año 2000, era imposible realizar montajes digitales o alteraciones falsas sin que quedara evidencia en la cinta original.

Publicidad

Gran parte del material bruto grabado se perdió tras archivarse los casset de formato profesional, conservándose únicamente el máster digitalizado que hoy forma parte de su archivo digital en el canal de YouTube Ruta Paranormal Colombia bajo el título Salto del Tequendama investigación año 2000.

Asimismo, recordaron los doce años en los que el cuidador José Ignacio habitó la casona aislada, rodeado de imágenes religiosas en su habitación para protegerse de constantes ruidos, movimientos de objetos e impresiones paranormales que marcaron la historia de esta edificación en Colombia.

Publicidad

Mira la entrevista completa aquí: