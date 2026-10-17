Mhoni Vidente lanza delicada predicción sobre el papa León XIV; le puso fecha

Mhoni Vidente lanzó una inquietante predicción sobre el futuro del papa León XIV y aseguró que el pontífice podría abandonar su cargo en 2027.

Sus declaraciones llamaron la atención por el momento en el que se conocen: el líder de la Iglesia católica se recupera de una cirugía pulmonar que despertó preocupación entre los fieles.

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La reconocida astróloga cubana se refirió a la salud del sumo pontífice y compartió sus interpretaciones sobre lo que, según ella, podría ocurrir en el Vaticano.



Aunque sus palabras generaron interés entre sus seguidores, es importante precisar que sus pronósticos no constituyen información médica ni una confirmación de los planes de la Santa Sede.



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Durante su intervención, Mhoni habló de supuestos conflictos dentro del Vaticano y relacionó la situación con lo que describió como una lucha espiritual.

“Ya les había comentado que el Vaticano tiene una lucha total, que Lucifer está golpeteando las puertas del Vaticano para tumbar al papa León catorce”, expresó.

Mhoni Vidente predijo cuándo renunciaría el papa León XIV

En sus declaraciones, Mhoni Vidente aseguró que el papa lograría superar la intervención quirúrgica, aunque necesitaría tiempo para recuperarse.

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“Aquí el padre no fallece, eso es definitivo, va a poder tener una recuperación lenta”, manifestó la astróloga al referirse al futuro del pontífice.

Después, puso una fecha aproximada a su predicción y señaló los primeros meses del próximo año como un periodo clave para el futuro del líder religioso.

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“Visualizo que en enero o febrero del 2027 va a tener que renunciar al Vaticano, a ser papa, lamentablemente él ya no va a poder seguir por cuestiones de salud”, afirmó.

De acuerdo con sus palabras, la eventual salida estaría relacionada con las dificultades que, según ella, enfrentaría el pontífice para continuar con sus responsabilidades.

¿Qué se sabe de la salud del papa León XIV?

Más allá de las declaraciones de la astróloga, la situación médica del papa León XIV tiene información confirmada por el Vaticano.

El pontífice, de 71 años, fue sometido a una cirugía el 13 de octubre de 2026 en el Hospital Gemelli de Roma. Durante el procedimiento, los médicos retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho y un análisis del tejido confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, según informó la Santa Sede.

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La intervención duró aproximadamente 90 minutos y se desarrolló sin complicaciones, de acuerdo con los reportes oficiales.

Los informes posteriores también señalaron una evolución favorable. El 16 de octubre, las noticias sobre su recuperación indicaban que el pontífice podía realizar sus actividades cotidianas de manera autónoma y que continuaba bajo observación médica.