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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Jennifer Gómez asegura que estuvo 7 minutos muerta y se encontró con su abuela fallecida

Jennifer Gómez asegura que estuvo 7 minutos muerta y se encontró con su abuela fallecida

Jennifer Gómez asegura que murió durante siete minutos y cuenta lo que vivió en ese tiempo: dice que encontró a su abuela fallecida en un lugar desconocido.

entrevista con jennifer gomez.jpg
Jennifer Gómez asegura haber muerto y revivido
Foto de La Kalle
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

Jennifer Gómez tiene un oficio que para muchas personas puede resultar difícil de imaginar: se dedica a preparar y arreglar los cuerpos de personas fallecidas para que sus familiares puedan despedirlas durante los velorios. Su trabajo la mantiene en contacto permanente con la muerte, pero hay algo más que llama la atención de su historia: asegura que puede comunicarse con los muertos y que, en ocasiones, ha escuchado cómo le hablan mientras realiza su labor.

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Sin embargo, uno de los episodios más impactantes que ha vivido no ocurrió mientras trabajaba en una morgue. Fue un 31 de diciembre, cuando estaba en su casa acompañada de sus hijos y comenzó a sentirse mal. Primero sufrió un mareo repentino y pidió ayuda para sentarse. Poco después, al intentar enderezarse para aliviar un dolor que sentía en la espalda, perdió el conocimiento. Según su relato, permaneció aproximadamente siete minutos sin signos vitales.

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Jennifer Gómez asegura que encontró a su abuela fallecida

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Al recordar lo que vivió durante esos minutos, Jennifer cuenta que no sintió dolor ni miedo. Por el contrario, asegura que experimentó una sensación de paz y felicidad que no había sentido antes. Incluso tuvo dificultades para explicar cómo se desplazaba por aquel lugar, pues no sabía si estaba caminando, levitando o volando.

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En su descripción, el espacio era completamente blanco, pero tenía una particularidad: no había paredes como las que conocemos normalmente, sino estructuras de vidrio. A través de ellas podía observar una naturaleza que le llamó especialmente la atención por sus colores y características. Según contó, eran tonalidades y paisajes que nunca había podido identificar en el mundo terrenal.

Durante ese recorrido llegó frente a una puerta grande de color café. Allí escuchó una voz familiar: era la de su abuela paterna, quien había fallecido. Jennifer relató que su abuela le abrió la puerta y le dijo que aquel era "un solo espacio".

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Ese encuentro fue uno de los momentos más significativos de su experiencia. Sin embargo, lo que vio después también tuvo un significado especial para ella. Jennifer aseguró que, a su izquierda, encontró una habitación que parecía estar preparada para una niña. En el lugar había una cama y elementos de color rosado.

La imagen la llevó a pensar en la reencarnación, una creencia que, según explicó, se vio reforzada por lo que estaba observando. Para ella, aquella habitación representaba la posibilidad de volver a la vida.

Jennifer contó que quiso continuar hacia ese espacio, pero su abuela se lo impidió. Su familiar la abrazó mientras ella lloraba porque quería quedarse allí. La tranquilidad que asegura haber experimentado era tan grande que no quería abandonar aquel lugar.

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¿Qué pasó cuando Jennifer Gómez despertó?

Después de aquella experiencia, Jennifer recuperó el conocimiento y encontró a su hija abrazándola. El contraste entre lo que asegura haber vivido y lo que sucedía en su casa era enorme: mientras ella recuerda haber sentido una profunda paz, sus familiares estaban atravesando momentos de angustia por su estado de salud.

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Su relato reúne varios elementos que aparecen en testimonios de experiencias cercanas a la muerte, como la sensación de tranquilidad, la percepción de lugares diferentes y el encuentro con familiares fallecidos. No obstante, la interpretación espiritual de estas vivencias no demuestra científicamente qué ocurre después de la muerte.

La historia de Jennifer tiene una particularidad: su trabajo diario consiste en preparar a personas fallecidas para sus últimos homenajes, y ella asegura que durante esa labor también ha tenido experiencias en las que los muertos se comunican con ella. A esto se suma el episodio que vivió aquel 31 de diciembre, cuando, según su testimonio, tuvo un encuentro con su abuela y observó una habitación que relacionó con la reencarnación.

Una experiencia que sigue marcando su vida y que permite conocer por qué Jennifer tiene una relación tan particular con la muerte.

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