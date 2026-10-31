Así es el trabajo de quienes maquillan cadáveres: los detalles que pocos conocen

El proceso de preparar y embellecer estéticamente un cuerpo antes de su último adiós es una labor que requiere tanto de precisión técnica como de un profundo sentido de sensibilidad y empatía.

En entrevista con el programa El Klub de la Kalle, la experta colombiana en tanatología y tanatoestética, Jennifer Gómez, quien cuenta con más de dos décadas de trayectoria profesional, detalló cómo se realiza esta meticulosa labor dentro de las funerarias, un procedimiento al cual define de manera afectuosa como el "último spa" de una persona.

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¿Cómo preparan y maquillan los cuerpos en una funeraria?

De acuerdo con lo expuesto por la especialista graduada del Instituto Nacional de Medicina Legal, el objetivo primordial de la tanatoestética no es meramente superficial, sino que busca mitigar el dolor del duelo familiar.



El proceso técnico inicia formalmente con una fase rigurosa de higiene y aseo general del cuerpo.



Esta etapa inicial incluye un baño corporal completo, el lavado minucioso del cabello y, en el caso de los caballeros, un afeitado facial detallado para asegurar una presentación pulcra.

Posteriormente, se procede con el secado y peinado del cabello, además del arreglo estético de las uñas.

Los productos que utilizan para preparar a los fallecidos

Una de las particularidades más reveladoras compartidas por Gómez es el uso de la personalización aromática durante el procedimiento.

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La tanatóloga menciona que utiliza aceites y esencias aromáticas específicos según el caso, generando una atmósfera de respeto y empatía directa con el cuerpo inerte mientras se realizan las labores estéticas pertinentes.

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Así maquillan y reconstruyen el rostro de una persona fallecida

Una vez concluidas las labores de limpieza e hidratación, se da paso al maquillaje y la reconstrucción del rostro.

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Para ejecutar esta fase con la mayor fidelidad posible a la identidad del fallecido, el protocolo funerario exige solicitar una fotografía de la persona en vida.

En la actualidad, la experta señala que suele utilizarse como referencia directa la foto de perfil que el usuario tenía guardada en su aplicación de WhatsApp. Basándose en este registro visual, el preparador trabaja las facciones para devolverle al rostro un semblante tranquilo y natural.

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Cómo reconstruyen los rostros en casos de accidentes

El verdadero desafío de la tanatoestética se presenta en los casos complejos, tales como decesos de personal militar en combate o víctimas de accidentes de tránsito severos.

En estos escenarios, el especialista debe aplicar maniobras y trucos avanzados de reconstrucción facial para disimular por completo las heridas y traumas físicos.

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Según explica Gómez, esta labor es vital porque la última vez que los familiares destapan el cofre para dar besos o consentir a su ser querido, no deben asimilar un mal recuerdo visual de las lesiones, sino una imagen digna, bonita y presentable que brinde un verdadero consuelo en medio de la dolorosa pérdida.