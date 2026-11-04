Ritual simbólico que saca a la luz la verdad tras un crimen: "Los cuerpos hablan"

En el ámbito de la medicina legal y la preparación de cadáveres existen prácticas profesionales y tradiciones espirituales destinadas a buscar justicia cuando la muerte ocurre en circunstancias oscuras.

En una entrevista transmitida por El Klub de la Kalle, la tanatóloga y exdisectora del Instituto Nacional de Medicina Legal, Jennifer Gómez, detalló el procedimiento simbólico que se realiza en las salas de preparación cuando se enfrenta un caso de homicidio impune o un crimen donde el responsable permanece oculto.

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En el lenguaje forense y tanatológico, los cadáveres procedentes de asesinatos o accidentes violentos suelen ser catalogados como "cuerpos rebeldes".

Estas víctimas presentan características particulares durante su manipulación en laboratorio: la materia se torna extremadamente pesada, la piel reacciona con rigidez inusual e incluso las hojas de bisturí sufren fracturas al momento de trabajar en su acondicionamiento estético.

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Para contrarrestar la impunidad y facilitar que la verdad salga a la luz, se aplica un ritual simbólico específico.

La profesional explicó en El Klub de la Kalle que el procedimiento consiste en cruzar y amarrar el dedo gordo del pie con el dedo contiguo utilizando un trozo de hilo de costura, del mismo tipo que se emplea para cerrar las incisiones tras los exámenes de necropsia.

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Este amarrado cruzado se ejecuta a solicitud explícita de los familiares angustiados o por la iniciativa empática de los profesionales a cargo del cuerpo.

La intención directa de esta petición simbólica es impedir que la persona que cometió el asesinato encuentre descanso en paz, provocando que se generen pruebas, aparezcan testigos clave o el propio victimario sienta la presión necesaria para confesar su autoría.

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¿De qué manera la intuición y el análisis forense permiten esclarecer crímenes ocultos?

Más allá de los exámenes periciales convencionales, la percepción intuitiva de quien trabaja directamente con los cadáveres puede convertirse en un factor determinante para descubrir la realidad de una muerte violenta.

Durante su intervención en El Klub de la Kalle, Jennifer Gómez afirmó con contundencia que "los cuerpos hablan" y que los restos humanos emiten señales claras que desmienten las versiones falsas fabricadas por los agresores o los informes preliminares apresurados.

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Como evidencia de esta conexión entre la intuición y la práctica forense, la especialista compartió un caso ocurrido durante su labor en una sala funeraria.

Un cuerpo femenino llegó a sus manos tras ser dictaminado oficialmente por las autoridades como una muerte violenta ocurrida en medio de una riña en la vía pública.

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Mientras realizaba el peinado y arreglo estético del cadáver, pensando en los tres hijos pequeños que dejaba la víctima (entre ellos un bebé de tres meses), la tanatóloga observó un hecho sin explicación científica: del ojo izquierdo del cuerpo brotaron dos lágrimas transparentes, algo imposible dado que los fluidos químicos preservantes utilizados en el laboratorio contienen colorantes intensos.

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Al mirar fijamente el rostro del cadáver, la experta experimentó una visión intuitiva instantánea que le reveló la verdadera secuencia de los hechos.

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Observó que la mujer había sido atacada con arma blanca dentro de una habitación por el padre de sus hijos.

Tras la agresión, la víctima logró salir a la calle a pedir auxilio, desplomándose justamente en el lugar donde se desarrollaba una pelea ajena, lo que llevó a las autoridades a clasificar el hecho como un homicidio callejero aleatorio.

Tras esta percepción, Jennifer Gómez conversó con la madre y la hermana de la fallecida sobre las sospechas hacia la expareja. Al día siguiente, durante la velación pública, el acusado se arrodilló frente al cofre ante toda la familia y confesó ser el autor del crimen.

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Este suceso reafirma lo expuesto en El Klub de la Kalle sobre cómo el rigor del protocolo de necropsia, sumado a la sensibilidad intuitiva, resulta fundamental para esclarecer los delitos que intentan mantenerse en la sombra.

Mira la entrevista completa: