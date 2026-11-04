Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
DETALLES CASO: JESÚS MIGUEL
CRÍTICAS A ISABELLA LADERA
¿EDIFICIO EMBRUJADO EN BOGOTÁ?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Ritual simbólico que saca a la luz la verdad tras un crimen: "Los cuerpos hablan"

Ritual simbólico que saca a la luz la verdad tras un crimen: "Los cuerpos hablan"

Una especialista con amplia trayectoria en laboratorios de Medicina Legal revela la práctica simbólica utilizada en cadáveres de muertes violentas para evitar que los victimarios queden en la impunidad.

El secreto de la morgue: El ritual del hilo en los pies para que los asesinos confiesen sus crímenes
El secreto de la morgue: El ritual del hilo en los pies para que los asesinos confiesen sus crímenes
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

En el ámbito de la medicina legal y la preparación de cadáveres existen prácticas profesionales y tradiciones espirituales destinadas a buscar justicia cuando la muerte ocurre en circunstancias oscuras.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

En una entrevista transmitida por El Klub de la Kalle, la tanatóloga y exdisectora del Instituto Nacional de Medicina Legal, Jennifer Gómez, detalló el procedimiento simbólico que se realiza en las salas de preparación cuando se enfrenta un caso de homicidio impune o un crimen donde el responsable permanece oculto.

Publicidad

Últimas noticias

Tanatóloga Jennifer Gómez asegura que los cuerpos “hablan”.jpg
Virales

“Los cuerpos hablan”: tanatóloga revela lo que percibe mientras prepara a los fallecidos

entrevista con jennifer gomez.jpg
Virales

Jennifer Gómez asegura que estuvo 7 minutos muerta y se encontró con su abuela fallecida

Puedes leer: Estas serían las etapas que atraviesa el alma después de morir, según una tanatóloga

En el lenguaje forense y tanatológico, los cadáveres procedentes de asesinatos o accidentes violentos suelen ser catalogados como "cuerpos rebeldes".

Estas víctimas presentan características particulares durante su manipulación en laboratorio: la materia se torna extremadamente pesada, la piel reacciona con rigidez inusual e incluso las hojas de bisturí sufren fracturas al momento de trabajar en su acondicionamiento estético.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Publicidad

Para contrarrestar la impunidad y facilitar que la verdad salga a la luz, se aplica un ritual simbólico específico.

La profesional explicó en El Klub de la Kalle que el procedimiento consiste en cruzar y amarrar el dedo gordo del pie con el dedo contiguo utilizando un trozo de hilo de costura, del mismo tipo que se emplea para cerrar las incisiones tras los exámenes de necropsia.

Publicidad

Este amarrado cruzado se ejecuta a solicitud explícita de los familiares angustiados o por la iniciativa empática de los profesionales a cargo del cuerpo.

Te puede interesar

Jennifer Gómez en El Klub de La Kalle explicando las etapas que atraviesa el alma después de la muerte
Farándula

Estas serían las etapas que atraviesa el alma después de morir, según una tanatóloga

Qué pasa espiritual con el suicidio según la tanatóloga Esperanza Cruz
Virales

¿Qué pasa con el alma de los que apagan su vida? Respuesta de la tanatóloga

Ayda Valencia en entrevista de radio explicando a dónde va el alma de una persona que se quita la vida.
Ocio

¿Qué pasa con el alma de una persona que se quita la vida? Ayda Valencia revela a dónde va

La intención directa de esta petición simbólica es impedir que la persona que cometió el asesinato encuentre descanso en paz, provocando que se generen pruebas, aparezcan testigos clave o el propio victimario sienta la presión necesaria para confesar su autoría.

Publicidad

¿De qué manera la intuición y el análisis forense permiten esclarecer crímenes ocultos?

Más allá de los exámenes periciales convencionales, la percepción intuitiva de quien trabaja directamente con los cadáveres puede convertirse en un factor determinante para descubrir la realidad de una muerte violenta.

Durante su intervención en El Klub de la Kalle, Jennifer Gómez afirmó con contundencia que "los cuerpos hablan" y que los restos humanos emiten señales claras que desmienten las versiones falsas fabricadas por los agresores o los informes preliminares apresurados.

Publicidad

Como evidencia de esta conexión entre la intuición y la práctica forense, la especialista compartió un caso ocurrido durante su labor en una sala funeraria.

Un cuerpo femenino llegó a sus manos tras ser dictaminado oficialmente por las autoridades como una muerte violenta ocurrida en medio de una riña en la vía pública.

Puedes leer: “Los cuerpos hablan”: tanatóloga revela lo que percibe mientras prepara a los fallecidos

Mientras realizaba el peinado y arreglo estético del cadáver, pensando en los tres hijos pequeños que dejaba la víctima (entre ellos un bebé de tres meses), la tanatóloga observó un hecho sin explicación científica: del ojo izquierdo del cuerpo brotaron dos lágrimas transparentes, algo imposible dado que los fluidos químicos preservantes utilizados en el laboratorio contienen colorantes intensos.

Publicidad

Al mirar fijamente el rostro del cadáver, la experta experimentó una visión intuitiva instantánea que le reveló la verdadera secuencia de los hechos.

Publicidad

Observó que la mujer había sido atacada con arma blanca dentro de una habitación por el padre de sus hijos.

Tras la agresión, la víctima logró salir a la calle a pedir auxilio, desplomándose justamente en el lugar donde se desarrollaba una pelea ajena, lo que llevó a las autoridades a clasificar el hecho como un homicidio callejero aleatorio.

Tras esta percepción, Jennifer Gómez conversó con la madre y la hermana de la fallecida sobre las sospechas hacia la expareja. Al día siguiente, durante la velación pública, el acusado se arrodilló frente al cofre ante toda la familia y confesó ser el autor del crimen.

Publicidad

Este suceso reafirma lo expuesto en El Klub de la Kalle sobre cómo el rigor del protocolo de necropsia, sumado a la sensibilidad intuitiva, resulta fundamental para esclarecer los delitos que intentan mantenerse en la sombra.

Mira la entrevista completa:

Publicidad

Relacionados

Hechos paranormales

Paranormal