David Ospina anuncia retiro definitivo del fútbol tras 2 décadas de gloria; revela razón

El arquero antioqueño David Ospina, de 38 años, ha decidido retirarse del fútbol profesional. El arquero comunicó oficialmente el fin de su etapa como futbolista durante la proyección del primer capítulo de su documental producido por Teleantioquia, un evento especial celebrado en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM).

Al encuentro asistieron destacadas figuras del balompié como James Rodríguez (excuñado del jugador), Juan Fernando Quintero, Juan Pablo Ángel, René Higuita, Mateus Uribe y Mauricio Molina.

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Tras un silencio de conmoción entre los asistentes, se proyectó un video donde el icónico guardameta agradeció al fútbol y explicó los motivos de su adiós.



La noticia se dio a conocer 81 días después de que el club Atlante de México finalizara de manera anticipada el contrato que los vinculaba hasta junio de 2027.

¿Por qué David Ospina decidió retirarse del fútbol profesional?

Si te preguntas cuál fue el factor determinante para su adiós, la respuesta está en los constantes problemas físicos que afectaron su codo.

La dolencia se remonta a 2022, cuando militaba en el Al-Nassr de Arabia Saudita, lesión por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en España en 2023.

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Aunque en 2024 regresó a Atlético Nacional y posteriormente se unió a la Selección Colombia para el Mundial de Norteamérica 2026 —donde no sumó minutos debido a molestias en esa articulación—, su situación empeoró al incorporarse al Atlante de México.

Durante un entrenamiento con el conjunto mexicano, sufrió una mala caída que reactivó la dolencia que lo aquejaba. Esto llevó a que el 14 de agosto de 2026 se oficializara la terminación de su contrato sin haber llegado a debutar en partidos oficiales con esa escuadra.

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Posteriormente, el futbolista viajó a España para someterse a exámenes médicos en la misma clínica donde fue operado.

Ante la respuesta de su organismo, Ospina tomó la decisión definitiva y la resumió con palabras muy claras en su video de despedida:

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“No me voy porque quiera, sino porque escucho a mi cuerpo, que me habla. Es mi despedida como futbolista profesional. Ha sido un hermoso viaje. Tú tranquilo”.

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¿Cuántos partidos jugó David Ospina y cómo fue su trayectoria deportiva?

La carrera profesional de David Ospina abarcó dos décadas completas. Su debut oficial se produjo el 5 de febrero de 2006 vistiendo la camiseta de Atlético Nacional, acompañado por sus padres Hernán y Lucía, y su hermana Daniela.

Veinte años después, junto a su esposa Jessica Sterling y sus hijos Dulce María y Maximiliano, cerró su ciclo tras haber acumulado un total de 475 partidos como profesional.

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A lo largo de su trayectoria de clubes, defendió el arco de reconocidos equipos en Europa y Asia:

Nice (Francia): Fue la escuadra donde más encuentros disputó, registrando un total de 199 apariciones.

Fue la escuadra donde más encuentros disputó, registrando un total de 199 apariciones. Arsenal (Inglaterra) y Napoli (Italia): Clubes europeos de primer nivel donde continuó su recorrido internacional.

Clubes europeos de primer nivel donde continuó su recorrido internacional. Al-Nassr (Arabia Saudita): Equipo en el que logró el registro defensivo más destacado de su paso por clubes, al encajar únicamente 21 goles en contra.

En cuanto a su rendimiento con la Selección Colombia de mayores, Ospina disputó 131 partidos oficiales y estuvo presente en tres copas del mundo (Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026).

Con estas cifras, se consolidó como uno de los dos futbolistas con más encuentros jugados en la historia del combinado nacional, compartiendo dicho récord junto a James Rodríguez.

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¿Cuándo y con qué equipo disputó David Ospina su último partido oficial?

Si quieres saber cuál fue la última vez que viste atajar a David Ospina en una cancha, la fecha exacta fue el 23 de mayo de 2026.

Ese día disputó el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Apertura con Atlético Nacional frente a Deportes Tolima, en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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En aquella jornada, el arquero se despidió entre lágrimas ante la tribuna antioqueña acompañado por su hijo Maximiliano. La emotividad continuó durante el evento de presentación de su documental en el MAMM, donde sus hijos le dedicaron breves palabras.

Su hija Dulce María le expresó el orgullo de haberlo visto atajar a lo largo de su vida, mientras que su hijo Maximiliano destacó que siempre será su ídolo y referente.

Con estas cifras e hitos confirmados, concluye formalmente la etapa del histórico portero itagüíseño en las canchas de fútbol.