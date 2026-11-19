La expectativa en el continente llega a su punto máximo con la definición de la final de la Copa Sudamericana 2026 , que enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro.

El encuentro, que se disputará a partido único en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, tiene confirmados sus horarios oficiales y las señales de televisión y radio habilitadas para seguir el compromiso en vivo.

Publicidad

Para los aficionados que buscan a qué hora juega Boca vs. Atlético Mineiro, la Conmebol estableció que el pitazo inicial será este sábado 21 de noviembre a las 5:30 p. m. (hora de Colombia).



Según explicó la organización, la programación en este horario busca mitigar el impacto de las altas temperaturas de la capital del Atlántico y facilitar el ingreso del público al escenario deportivo.



Puedes leer: Cristiano Ronaldo deja la selección de Portugal tras 23 años de historia: "Llegó la hora"



Horarios por país para ver la final de la Copa Sudamericana

Debido a la magnitud de ambos clubes, el duelo paralizará a gran parte de Sudamérica y el mundo. Estos son los horarios oficiales confirmados por territorio:



Colombia, Ecuador y Perú: 5:30 p. m.

5:30 p. m. Argentina , Brasil, Uruguay y Chile: 7:30 p. m.

7:30 p. m. México (Ciudad de México): 4:30 p. m.

4:30 p. m. España (península): 11:30 p. m.

Dónde ver Boca Juniors vs. Atlético Mineiro en vivo

Quienes consultan dónde ver la final de la Copa Sudamericana en vivo cuentan con múltiples alternativas tanto en televisión por suscripción como en plataformas digitales y señal abierta de radio:



Televisión en Colombia y Sudamérica: La transmisión oficial por cable estará a cargo de DSports y ESPN . En el caso de DSports, la cobertura especial desde el Estadio Metropolitano iniciará desde la 1:00 p. m., con la previa oficial encabezada por Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky y Sergio Goycochea a partir de las 4:00 p. m..

La transmisión oficial por cable estará a cargo de . En el caso de DSports, la cobertura especial desde el Estadio Metropolitano iniciará desde la 1:00 p. m., con la previa oficial encabezada por Pablo Giralt, Juan Pablo Varsky y Sergio Goycochea a partir de las 4:00 p. m.. Streaming: El partido estará disponible en directo a través de las plataformas Disney+ (Plan Premium) y DGO.

Puedes leer: Harry Kane gana el Balón de Oro 2026: así reaccionaron Lamine Yamal y Mbappé

Datos clave del duelo en Barranquilla

El compromiso en el Estadio Metropolitano enfrenta a dos equipos con objetivos históricos.

Boca Juniors , que cuenta en su plantilla con los futbolistas colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana (tras ganarlas en 2004 y 2005) y cortar una sequía de 19 años sin títulos internacionales.

Publicidad